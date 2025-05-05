謊稱醫療療程兼投資 北市警保住七旬婦90萬現金

照片取自臺北市政府警察局

臺北市中正第一分局忠孝東路派出所警員朱信安、柯翰生日前於巡邏時接獲國泰銀行華山分行通報稱有名老婦人欲提領新臺幣90萬元，行員詢問用途時老婦人表示係為了做醫療療程及投資所用，行員察覺有異，遂通報警方到場協助，所幸在員警的查證及行員的勸導下，告知此為常見的假投資手法，老婦人最終打消念頭，成功保住其血汗錢。

銀行行員表示，該名七十多歲老婦人當日至銀行欲臨櫃提領新臺幣90萬元，行員詢問提領用途時，老婦人稱係要施打「外泌體、幹細胞治療」及投資所用，因老婦人講話時神情有異，另臨櫃領現的金額龐大且用於相關特殊醫療療程，行員察覺十分有異便通知派出所員警到場協助處理，在員警仔細詢問及查證下，一眼即發現老婦人對話紀錄充斥簡體字，對話內容除持續聊天並介紹老婦人所關心的相關醫療療程外，另還下載了名為「AIFEEX」的假交易平台，內容聲稱投資金額越多除可短期製造大量獲利外，會員等級也可提升成VIP級別等話術，老婦人一時心動信以為真，所幸經警方及行員耐心的查證及勸導下，並解說這類常見的假投資手法，才讓老婦人如夢初醒，打消提領念頭，及時攔阻詐騙發生，避免血汗錢遭騙。

中正第一分局呼籲，不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎、小心，投資前與有投資經驗之親友、相關金融從業人員諮詢、請益，最重要的是應慎選政府立案、合法交易管道，標榜「穩賺不賠、短期獲利」的投資都是詐騙。民眾如遇到類似情事，一定要小心或可撥打110或165向警察機關求證，避免受騙。

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