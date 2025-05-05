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北市防災網陽春、分類不清 議員諷「智慧之都」：民眾不知哪避難
因應戰爭災害等逃生避難，北市有6052處防空避難所、401處收容處，但多數民眾根本不知道。議員王欣儀今拿北市與日本東京都防災網比一比，發現台北市防災資訊分散、難找，議員親上防災台北網站，竟還當機。質疑「根本沒有從市民視角，三不五時還會當機」。
王欣儀今天在民政部門質詢表示，許多民眾不知道一旦有空襲警報要去哪裡避難？還有離家最近有地下室地點有哪些？如果大門緊閉怎麼辦？檢視目前台北市的防災資訊，發現資訊分散在各局處網站，民眾根本不知道到哪裡避難。
王說，若發生戰爭，民眾要去警察局的警政APP查避難處所；但上消防局的防災台北版面，竟也發現相當陽春、分類不清，還僅支援中文英語，民眾也不知道怎麼下載，缺乏直覺式操作，要先點防災準備，才能找到各里疏散避難資訊圖，還只是得到一個PDF檔。
議員舉東京都的防災網頁為例，不僅支援日韓英中四語言，用電腦手機也都是同一頁面，可以找到緊急訊息，還可以輸入地址找到避難所及逃生動線，左側圖層還分類清楚。
議員質疑，台北號稱智慧城市，防災資訊整合卻不智慧？秘書長李泰興表示，目前消防局正在整合防災台北改版，就是以東京防災網頁為學習對象，
警察局表示，目前北市警政APP已有設置防空避難介面，希望以民眾的視角更便利查詢，讓民眾更容易理解，去年改版後較以往便利相當多。至於點擊率低，是因為APP整體還有報案、交通等，若要將防災個別出來，應是要與消防局一起合併，會更便利。
李泰興表示，副市長張溫德已開始整合，預計年底就會整合出來。
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