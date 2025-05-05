快訊

邱軍涉酒駕撞死運將逃逸 檢起訴移審…法官裁定20萬交保

直播／央行出手！匯市成交大量 台幣升至30.145元

虐童案傳喚鑑定人調查 劉彩萱竟「自稱」童年受家暴才犯案

聽新聞
0:00 / 0:00

北市防災網陽春、分類不清 議員諷「智慧之都」：民眾不知哪避難

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員王欣儀今拿北市與日本東京都防災網比一比，發現台北市防災資訊分散、難找。圖／引用自防災台北網站
議員王欣儀今拿北市與日本東京都防災網比一比，發現台北市防災資訊分散、難找。圖／引用自防災台北網站

因應戰爭災害等逃生避難，北市有6052處防空避難所、401處收容處，但多數民眾根本不知道。議員王欣儀今拿北市與日本東京都防災網比一比，發現台北市防災資訊分散、難找，議員親上防災台北網站，竟還當機。質疑「根本沒有從市民視角，三不五時還會當機」。

王欣儀今天在民政部門質詢表示，許多民眾不知道一旦有空襲警報要去哪裡避難？還有離家最近有地下室地點有哪些？如果大門緊閉怎麼辦？檢視目前台北市的防災資訊，發現資訊分散在各局處網站，民眾根本不知道到哪裡避難。

王說，若發生戰爭，民眾要去警察局的警政APP查避難處所；但上消防局的防災台北版面，竟也發現相當陽春、分類不清，還僅支援中文英語，民眾也不知道怎麼下載，缺乏直覺式操作，要先點防災準備，才能找到各里疏散避難資訊圖，還只是得到一個PDF檔。

議員舉東京都的防災網頁為例，不僅支援日韓英中四語言，用電腦手機也都是同一頁面，可以找到緊急訊息，還可以輸入地址找到避難所及逃生動線，左側圖層還分類清楚。

議員質疑，台北號稱智慧城市，防災資訊整合卻不智慧？秘書長李泰興表示，目前消防局正在整合防災台北改版，就是以東京防災網頁為學習對象，

警察局表示，目前北市警政APP已有設置防空避難介面，希望以民眾的視角更便利查詢，讓民眾更容易理解，去年改版後較以往便利相當多。至於點擊率低，是因為APP整體還有報案、交通等，若要將防災個別出來，應是要與消防局一起合併，會更便利。

李泰興表示，副市長張溫德已開始整合，預計年底就會整合出來。

議員舉東京都的防災網頁為例，不僅支援日韓英中四語言，用電腦手機也都是同一頁面，可以找到緊急訊息，還可以輸入地址找到避難所及逃生動線，左側圖層還分類清楚。議員王欣儀提供
議員舉東京都的防災網頁為例，不僅支援日韓英中四語言，用電腦手機也都是同一頁面，可以找到緊急訊息，還可以輸入地址找到避難所及逃生動線，左側圖層還分類清楚。議員王欣儀提供

北市 王欣儀 議員

延伸閱讀

東京曾三度被占領，從敗者視角發現隱藏城市角落的歷史痕跡

北市人行道修繕「齊頭式」分配 議員曝這2區永遠跟不上進度

「台中班長」街頭掛災難預言廣告 遭警送辦散布謠言…法院不罰

北市綠化破功！王欣儀曝：3年內樹倒萬棵 只種回4千多棵

相關新聞

土地登記鬧烏龍....錯置導致房屋遭封 北市議員曝「9年已賠逾5千萬」

北市一名民眾住宅遭查封，一查竟發現名下房屋因地政人員疏失，整棟住戶土地權狀登載內容相互錯置，議員發現，土地登記錯誤、測量...

東京帕運國手！「臺灣最強桌球阿嬤」盧碧春 目標世壯運金牌

照片取自新北市政府 在新北市，有一位桌球選手用行動打破年齡與身體的限制，讓大家看見真正的生命力—她就是人稱「臺灣最強桌球阿嬤」的東京帕運桌球國手盧碧春。 盧碧春表示，人生堪稱「用球拍開出來的路」

謊稱醫療療程兼投資 北市警保住七旬婦90萬現金

臺北市中正第一分局忠孝東路派出所警員朱信安、柯翰生日前於巡邏時接獲國泰銀行華山分行通報稱有名老婦人欲提領新臺幣90萬元...

北市防災網陽春、分類不清 議員諷「智慧之都」：民眾不知哪避難

因應戰爭災害等逃生避難，北市有6052處防空避難所、401處收容處，但多數民眾根本不知道。議員王欣儀今拿北市與日本東京都...

新北1.5萬名發展遲緩兒 疫後早療使用率大幅成長

新北市有1萬5千多名發展遲緩幼兒，疫情前，平均每年申請早療補助有30萬人次，疫後去年成長至近50萬人次，新北市社會局分析...

違法日租套房誆稱居家共享 北市強力稽查最重可罰200萬

北市主要觀光遊憩據點，去年統計逾1億人次造訪，為提供優質旅遊住宿，北市觀光傳播局表示，除持續強化非法日租稽查，配合交通部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。