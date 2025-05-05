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新北1.5萬名發展遲緩兒 疫後早療使用率大幅成長

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
新北市第6區早期療育社區資源中心，在新店區中正國小辦親子活動，提供多樣玩具讓孩子選擇。圖／新北市社會局提供
新北市第6區早期療育社區資源中心，在新店區中正國小辦親子活動，提供多樣玩具讓孩子選擇。圖／新北市社會局提供

新北市有1萬5千多名發展遲緩幼兒，疫情前，平均每年申請早療補助有30萬人次，疫後去年成長至近50萬人次，新北市社會局分析，疫情是一大因素，加上市府宣導，家長也重視，早療需求大幅成長。0至6歲為兒童發展黃金期，如能及早發現及早療育，對孩子成長助益大。

社會局透過私公協力，委託6間民間單位辦理早期療育社區資源中心，就近提供有需求的家庭所需的服務及關懷，也辦理多元活動，增進親子關係及豐富幼童學習經驗。

其中負責新店、深坑、石碇、平溪、雙溪和貢寮早療的第6區早期療育社區資源中心，委由大愛關懷協會辦理，假日結合中華民國遊戲協會，在新店中正國小辦「玩具的移動城堡－行動、分享、玩樂、學習愛」親子活動，邀請有自閉症特質的幼童家庭、男性照顧者及新住民家庭參加，透過專業老師引導，從玩玩具和遊戲當中，觀察幼童的行為，也讓家長學習如何與孩子互動，以增進幼童的發展與能力。

社團法人中華民國遊戲協會理事長林君英表示，多樣化玩具是幫助孩子發展各類遊戲行為的好幫手，玩具行動車提供各種擬真扮家家酒道具，透過象徵性遊戲，能看出孩子在日常生活中的學習經驗，可以說「遊戲行為是孩子模擬成人世界的縮影。」

男童翔翔是合併自閉特質的孩子，個性活潑，喜歡與人互動，卻掌握不到技巧，總是沒耐心等待，但在玩具行動車活動中，看到其他孩子在玩小火車，為了玩到火車，他有很高的動機，第6區早療社區資源中心督導林芷榕提醒家長，此時就是教孩子學習詢問、輪流和等待的好機會。

一名越南籍新住民媽媽帶著即將升小一的達達來玩，因發展有些遲緩，職能治療師建議媽媽，在遊戲互動時要有更豐富的表情、大幅度的肢體動作，以引起孩子的興趣。

語言治療師曾鳳菊表示，從臨床上觀察，疫情3年造成幼兒發展受到影響，大人因為工作、經濟壓力，心情鬱悶，也較少帶孩子外出接觸，若在家與孩子互動品質又不佳，淪為單向的行為約束、管教，孩子缺少與同儕的互動，加上每人都戴口罩，正值語言發展黃金期，幼兒無法正確掌握口語的模仿，如機器人、西瓜的「機器」、「西」等塞擦音（氣流受到阻塞、摩擦而發出的聲音），因口罩遮覆，不好感覺，都會影響正確的構音，造成語言發展遲緩。

男童翔翔的父母陪同孩子參加活動，從遊戲中觀察孩子的行為發展。圖／新北市社會局提供
男童翔翔的父母陪同孩子參加活動，從遊戲中觀察孩子的行為發展。圖／新北市社會局提供
越南新住民范媽媽（右二）帶著即將升小一的達達去使用早療資源，透過志工示範，學習如何引導孩子從遊戲中成長。圖／新北市社會局提供
越南新住民范媽媽（右二）帶著即將升小一的達達去使用早療資源，透過志工示範，學習如何引導孩子從遊戲中成長。圖／新北市社會局提供
社團法人中華民國遊戲協會理事長林君英（左一）向孩子示範玩具的玩法，家長在一旁學習。圖／新北市社會局提供
社團法人中華民國遊戲協會理事長林君英（左一）向孩子示範玩具的玩法，家長在一旁學習。圖／新北市社會局提供

疫情 自閉症 親子關係

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