新北1.5萬名發展遲緩兒 疫後早療使用率大幅成長

新北市有1萬5千多名發展遲緩幼兒，疫情前，平均每年申請早療補助有30萬人次，疫後去年成長至近50萬人次，新北市社會局分析，疫情是一大因素，加上市府宣導，家長也重視，早療需求大幅成長。0至6歲為兒童發展黃金期，如能及早發現及早療育，對孩子成長助益大。

社會局透過私公協力，委託6間民間單位辦理早期療育社區資源中心，就近提供有需求的家庭所需的服務及關懷，也辦理多元活動，增進親子關係及豐富幼童學習經驗。

其中負責新店、深坑、石碇、平溪、雙溪和貢寮早療的第6區早期療育社區資源中心，委由大愛關懷協會辦理，假日結合中華民國遊戲協會，在新店中正國小辦「玩具的移動城堡－行動、分享、玩樂、學習愛」親子活動，邀請有自閉症特質的幼童家庭、男性照顧者及新住民家庭參加，透過專業老師引導，從玩玩具和遊戲當中，觀察幼童的行為，也讓家長學習如何與孩子互動，以增進幼童的發展與能力。

社團法人中華民國遊戲協會理事長林君英表示，多樣化玩具是幫助孩子發展各類遊戲行為的好幫手，玩具行動車提供各種擬真扮家家酒道具，透過象徵性遊戲，能看出孩子在日常生活中的學習經驗，可以說「遊戲行為是孩子模擬成人世界的縮影。」

男童翔翔是合併自閉特質的孩子，個性活潑，喜歡與人互動，卻掌握不到技巧，總是沒耐心等待，但在玩具行動車活動中，看到其他孩子在玩小火車，為了玩到火車，他有很高的動機，第6區早療社區資源中心督導林芷榕提醒家長，此時就是教孩子學習詢問、輪流和等待的好機會。

一名越南籍新住民媽媽帶著即將升小一的達達來玩，因發展有些遲緩，職能治療師建議媽媽，在遊戲互動時要有更豐富的表情、大幅度的肢體動作，以引起孩子的興趣。