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違法日租套房誆稱居家共享 北市強力稽查最重可罰200萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市觀光傳播局表示，除持續強化非法日租稽查，配合交通部觀光署修正「發展觀光條例」，針對非法經營旅館業除勒令歇業，最高罰鍰將從50萬，大幅提升至200萬元。圖／北市觀傳局提供
北市觀光傳播局表示，除持續強化非法日租稽查，配合交通部觀光署修正「發展觀光條例」，針對非法經營旅館業除勒令歇業，最高罰鍰將從50萬，大幅提升至200萬元。圖／北市觀傳局提供

北市主要觀光遊憩據點，去年統計逾1億人次造訪，為提供優質旅遊住宿，北市觀光傳播局表示，除持續強化非法日租稽查，配合交通部觀光署修正「發展觀光條例」，針對非法經營旅館業除勒令歇業，最高罰鍰將從50萬，大幅提升至200萬元。

另，非法刊登營業廣告的行為，罰款也將從最高30萬元，提高至150萬元。呼籲非法業者切勿以身試法，並會加強稽查，以保障旅客住宿安全及品質。

北市觀傳局指出，近年受裁處的日租套房案件，不少涉案人表示，其於Airbnb等平台刊登短期住宿為「居家共享」，表示不知此行為「在國內屬非法」。觀傳局強調，依發展觀光條例，提供短期住宿屬於旅館業，應依法設立登記，違反者最高可處200萬元罰鍰，裁處後觀傳局也將函報國稅局、稅捐處、消防局、建管處等單位，以追查是否有其他違規情形。 

另外，旅客規畫旅遊行程多透過網路訂房平台搜尋及預訂住宿，但因部分境外跨國訂房平台，仍未限制非法旅宿刊登房源。

觀傳局建議，民眾可透過「非法日租套房辨識3撇步」，在訂房前快速檢視是否為非法旅宿，可依網路搜尋住宿地址是否位於公寓或社區大樓；第二步是至台灣旅宿網（連結）查詢；第三步則是現場有無懸掛旅館業或民宿登記證及專用標誌。由於日租套房的建築、消防、公共安全、環境衛生及旅宿管理等缺乏主管機關把關，無法保障旅宿品質及消費權益，提醒旅客訂房前應多留意。

觀傳局長余祥強調，將持續稽查非法旅宿，遏止不肖業者非法經營，若民眾不慎入住非法旅館或日租套房，可到台北市陳情系統檢舉並提供入住事證（如訂房資料、付費證明及住宿照片等），觀傳局將錄案進行查處，依法裁罰業者、勒令歇業，民眾亦可申請罰鍰金額15%之檢舉獎金。

另為有效遏止日租套房經營，觀傳局已製作違法日租套房中英文版宣導影片及文宣摺頁，影片分別於本市旅服中心、捷運月臺、無線電視頻道、及網路平臺等播放；文宣則張貼於重點稽查之社區管委會、里辦事處及旅服中心，以期建立社會大眾選擇合法旅宿的概念。

 

北市觀光傳播局表示，除持續強化非法日租稽查，配合交通部觀光署修正「發展觀光條例」，針對非法經營旅館業除勒令歇業，最高罰鍰將從50萬，大幅提升至200萬元。圖／北市觀傳局提供
北市觀光傳播局表示，除持續強化非法日租稽查，配合交通部觀光署修正「發展觀光條例」，針對非法經營旅館業除勒令歇業，最高罰鍰將從50萬，大幅提升至200萬元。圖／北市觀傳局提供

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