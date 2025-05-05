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鶯歌公三公園5月17日重啟 地方推親子野餐日延續美術館熱潮

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市鶯歌區公三公園即將在捷運三鶯線通車前夕重啟，並於5月17日舉辦「家庭野餐派對」活動。圖／新北市議員呂家愷提供
新北市鶯歌區公三公園即將在捷運三鶯線通車前夕重啟，並於5月17日舉辦「家庭野餐派對」活動。圖／新北市議員呂家愷提供

新北市鶯歌區公三公園即將在捷運三鶯線通車前夕重啟，17日將辦「家庭野餐派對」活動。新北市議員呂家愷今表示，公園封閉8年後再度啟用，對在地居民而言不僅是生活空間的回歸，更是集體記憶的再生。「從美術館開幕、捷運動工，到老街串聯，鶯歌正逐步形塑出一條結合文化與生活的城市軸線。」

新北美術館於4月25日正式開館後，市府串聯周邊空間規畫一系列活動，掀起地方藝文熱潮。呂家愷說明，為延續觀光效益並強化親子參與感，向市府爭取推動野餐活動，地點選在鄰近陶瓷老街站、重新整建完成的公三公園。活動當天從上午10時至下午6時，內容包含野餐市集、泡泡秀、街頭藝人演出與限量小禮，為周末注入生活與藝術交織的氛圍。

呂家愷表示，公三公園因捷運三鶯線工程封閉多年，歷經反覆規畫與進度協調，終於得以在本月重新開放。他指出，自己尚未擔任議員時便關注此案，過去地方社區難以掌握工程資訊，透過議會質詢與爭取，終促使工程資訊納入整合平台，讓居民聲音得以被聽見，並參與後續決策。

「我們不只是打造一座公園，更是在喚醒曾經封存的社區記憶，」呂家愷說。公三公園在捷運局保留設計下獲得保存，他強調，這次開放不只是一項設施啟用，更是社區整體環境與生活品質的提升，包括南鶯里管理權爭取、綠地改善、活動中心設置與公共廁所升級等都在同步進行。

根據市府規畫，捷運三鶯線將於2026年通車，沿線每一站幾乎都與特色公園相鄰。呂家愷指出，從鶯歌火車站出發，至鶯桃福德站，這條軸線正串聯起鶯歌文化場域、美術場館與親子空間，展現宜居城市的新風貌。他也特別感謝捷運局、區公所及在地里長三年來的配合努力，使得公三公園得以提前開放，回應社區期待。

對此，南鶯里長李明弘也表達感謝，指出呂家愷不僅緊盯復園進度，並提供豐富活動構想，協助社區找回節慶與公共生活的節奏，也讓居民更有參與感。

「鶯歌不只是藝術之鄉，更是我們共享的生活場景。」呂家愷表示，未來希望透過多元形式的活動與空間活化，持續將鶯歌從文化地標轉化為生活主場。這次的親子野餐活動便是一個起點，讓藝術融入日常，也讓城市發展回到以人為本的初衷。

新北市議員呂家愷表示，為延續觀光效益並強化親子參與感，向市府爭取推動野餐活動，地點選在鄰近陶瓷老街站、重新整建完成的公三公園。圖／新北市議員呂家愷提供
新北市議員呂家愷表示，為延續觀光效益並強化親子參與感，向市府爭取推動野餐活動，地點選在鄰近陶瓷老街站、重新整建完成的公三公園。圖／新北市議員呂家愷提供
南鶯里長李明弘（左）表達感謝，指出呂家愷（右）不僅緊盯復園進度，並提供豐富活動構想。圖／新北市議員呂家愷提供
南鶯里長李明弘（左）表達感謝，指出呂家愷（右）不僅緊盯復園進度，並提供豐富活動構想。圖／新北市議員呂家愷提供

三鶯線 呂家愷 捷運 新北 美術館

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