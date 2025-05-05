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提前儲水！新北林口19日停水16小時 泰山五股部分最長23小時

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
臨時供水站示意圖。圖／新北市水利局提供
臨時供水站示意圖。圖／新北市水利局提供

因配合台灣自來水公司第二區管理處辦理「大湳給水廠高壓電氣設備檢驗等五合一工程」，新北市林口區將於5月19日上午8時起停水16小時，全區皆受影響，泰山五股部分地區受影響。新北市水利局表示，已設置13處臨時供水站及機動水車應變，以降低民眾不便。

水利局表示，此次停水為高壓電檢工程所致，根據台水公司規畫，此次停水工程將自5月19日上午8時起展開，林口區將停水至當日晚間12時，影響時間長達16小時，全區用戶皆受波及。泰山區與五股區部分地區則將停水至5月20日凌晨2時，合計18小時，其中泰山大科里南林路受影響時間最長，將延長至20日上午7時，總計23小時。此次停水影響戶數高達6萬4439戶，其中直供戶達2527戶。

受影響區域除林口全區外，泰山包括大科、同榮、黎明等里，五股則為福德、德音里部分路段，涵蓋範圍包括登林路、外寮路、黎明路及大科一路等地區。水利局指出，停水期間如遇重大事故或特殊需求，民眾可洽台水公司請求緊急送水支援，亦可就近前往13處臨時供水站取水，市府並已備妥水車機動調派。

水利局表示，將全程督促台水公司如期完工並儘速復水，同時啟用林口、泰山與五股共13處臨時供水站，供民眾取水應急。包括林口南勢市民活動中心、麗林國小、林口國宅郵局、林口區公所、贊天宮等地，皆設有供水站。另有水車隨時待命，民眾如有緊急需求可聯繫台水或水利局請求支援。

水利局提醒，受影響區域住戶應提前儲水備用，並注意家中水塔、加壓馬達等設備使用安全。施工期間若遇特殊供水問題，可撥打台水免付費專線1910，或聯繫林口、泰山服務所。

水利局強調，台水公司將優先處理涉及醫療機構、學校等重要單位供水穩定，也已請相關單位持續監控復水後水質狀況，確保供水安全無虞。

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