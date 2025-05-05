關稅戰…澳洲萊豬打頭陣 蔣萬安：捍衛大眾食安不容退讓

美國關稅戰壓力籠罩之際，首批含萊劑的澳洲豬肉進口台灣，專家認為政府恐擋不住美國要求放寬、解除對美豬牛的進口限制的壓力。北市長蔣萬安今表示，捍衛民眾食安是不容退讓、政府的職責，要好好做好源頭把關、後續追蹤。

蔣萬安也提到，標示來源國當然絕對不容退讓，明確清楚標示才是民眾期待，讓民眾清楚了解，所食用的食材與來源是哪裡，讓民眾有選擇的權利。