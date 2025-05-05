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關稅戰…澳洲萊豬打頭陣 蔣萬安：捍衛大眾食安不容退讓

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席大安區里長座談。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席大安區里長座談。記者林麗玉／攝影

美國關稅戰壓力籠罩之際，首批含萊劑的澳洲豬肉進口台灣，專家認為政府恐擋不住美國要求放寬、解除對美豬牛的進口限制的壓力。北市長蔣萬安今表示，捍衛民眾食安是不容退讓、政府的職責，要好好做好源頭把關、後續追蹤。

蔣萬安也提到，標示來源國當然絕對不容退讓，明確清楚標示才是民眾期待，讓民眾清楚了解，所食用的食材與來源是哪裡，讓民眾有選擇的權利。

蔣萬安今天上午出席大安區里長座談，對於首批進口含萊劑豬肉悄悄來台，媒體問蔣，會不會覺得政府沒有把關，反而還是都在搞大罷免嗎？蔣強調，捍衛民眾的食安這個是不容退讓，接下來政府一定要站在捍衛民眾食安立場，關於民眾關心的包括食安、能源政策等議題，投入更多心力，專注在民生議題上，不要持續推動大罷免，製造社會更多對立。

蔣萬安今天上午出席大安區里長座談。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席大安區里長座談。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 豬肉 食安

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