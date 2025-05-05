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喝鹹奶茶玩羊骨占卜 不必出國到茶博館就能體驗宮廷茶文化

聯合報／ 記者劉懿萱張策／新北即時報導
「茶與王」特展介紹清宮滿族飲食傳統習慣，飲用奶茶時搭配奶製品一起食用。圖／新北市文化局提供
「茶與王」特展介紹清宮滿族飲食傳統習慣，飲用奶茶時搭配奶製品一起食用。圖／新北市文化局提供

響應518國際博物館日，新北坪林茶業博物館5月17日將辦「愛新覺羅的元氣秘方：蘇臺茄文化工作坊」，邀請蒙古籍文化講師，帶領大家體驗草原風味鹹奶茶，以及神秘的「羊骨占卜」遊戲，可享受充滿異域風情的周末時光。

新北市文化局表示，茶博館現正展出的「茶與王」特展，精心打造出氣勢磅礡的宮廷風場景，走進展場就像穿越時空進宮赴帝王茶宴，可以盡覽歷代帝王與茶的愛恨情仇。展覽中還介紹了清宮中喝奶茶的習俗，極致講究的皇家生活，設有御茶房專責宮廷茶事，除了嚴選各地進貢的茶葉外，甚至還有皇家牛圈每日提供鮮乳，讓人得以一窺古人的奶茶狂熱。

蒙古稱奶茶為「蘇臺茄」，原為草原民族的清代皇室，入主中原後仍保留熱愛奶食的習慣，無論是日常飲用、宮廷盛宴、賞賜群臣、外出圍獵，都少不了喝奶茶，甚至會請蒙古人進宮熬煮正宗奶茶，濃郁香醇的蒙古奶茶可說是皇族不可或缺的元氣食補秘方。

主辦單位說，此次活動配合「茶與王」特展內容，邀請蒙古籍策展人與文化活動講師古卉欣，分享蒙古生活文化，並帶領大家製作蒙古鹹奶茶，搭配有特色的奶皮煎餅，還能體驗難得一見的「夏嘎依」（Shagai）羊骨占卜，瞭解蒙古人如何使用羊骨進行占卜、猜謎和遊戲。這些有趣的草原文化，不用搭飛機到遙遠的蒙古，就能在這次活動中親身體驗，深入瞭解異國茶文化的迷人魅力。

「愛新覺羅的元氣秘方：蘇臺茄文化工作坊」自5月6日起開放網路報名https://reurl.cc/rEYvLN，活動免費參加，額滿為止，歡迎大家來感受草原上的奶香，認識有趣的茶文化。活動詳情可至茶博館臉書www.facebook.com/pinglin.tea.m查詢。

5月17日可到新北坪林茶博館喝鹹奶茶玩羊骨占卜，相當新奇有趣。圖／新北市文化局提供
5月17日可到新北坪林茶博館喝鹹奶茶玩羊骨占卜，相當新奇有趣。圖／新北市文化局提供
新北坪林茶博館「愛新覺羅的元氣秘方：蘇臺茄文化工作坊」，可體驗利用羊骨製作的蒙古傳統童玩「Shagai」。圖／新北市文化局提供
新北坪林茶博館「愛新覺羅的元氣秘方：蘇臺茄文化工作坊」，可體驗利用羊骨製作的蒙古傳統童玩「Shagai」。圖／新北市文化局提供
「茶與王」特展透過趣味的展示手法，呈現清宮飲用奶茶時乳品依身分配給的宮廷秘辛。圖／新北市文化局提供
「茶與王」特展透過趣味的展示手法，呈現清宮飲用奶茶時乳品依身分配給的宮廷秘辛。圖／新北市文化局提供

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