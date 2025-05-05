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永康街漫步辦倒數 蔣萬曝里長最擔心1事…模擬情境推演

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安說，他上上周五再次來到永康里，拜訪里長李明瑩一起為即將開始的永康街漫步區試辦做最後確認。圖／引用自蔣萬安臉書
蔣萬安說，他上上周五再次來到永康里，拜訪里長李明瑩一起為即將開始的永康街漫步區試辦做最後確認。圖／引用自蔣萬安臉書

台北市長蔣萬安試辦「永康街漫步區」，本周六將上路。試辦倒數，蔣今天也在臉書透露里長最擔心垃圾量問題，他已經指示局處做好因應，並且針對不同情境進行沙盤推演，確保無論平日或假日，都能從容應對。

蔣萬安說，試辦倒數，他上上周五再次來到永康里，拜訪里長李明瑩一起為即將開始的永康街漫步區試辦做最後確認。這次規畫的漫步區試辦期，將從 5月10日到6月10日，讓市民朋友與旅客能更自在地漫步永康街，享受更人本友善的街道空間。

蔣說，里長特別提醒，隨著人潮增加，垃圾量也可能隨之上升。針對這點，蔣也請環保局加強垃圾清運、增設垃圾桶，同時推動垃圾減量與環境維護宣導，邀請大家一起守護永康街的美好環境。

交通動線的部分，蔣萬安說，市府做了更周全的準備。除了加強義交與分局同仁的教育訓練外，今天早上也親自召集交通局、商業處等單位，針對不同情境進行沙盤推演，確保無論平日或假日，都能從容應對，維持人流與車流的順暢。

蔣說，試辦期間，持通行證的居民、商家車輛，以及外送員、計程車、緊急救援車輛皆可通行。警員、義交和拒馬的設置位置也已完整規劃，並將視現場實際狀況，滾動式調整，兼顧安全與便利。

不只交通與環境，市府也將串聯地方能量，搭配各式活動，讓大家在散步之餘，感受永康街的文化魅力與商圈活力，讓漫步區更具吸引力。

這不僅是永康的一小步，更是台北邁向更美好城市樣貌的一大步。非常感謝里長、里民朋友們的支持與信任。從最初的溝通、傾聽，到一次次細節的磨合，這一切來之不易。

蔣提到，在紐約、在東京，我看過許多成功的人行空間案例。台北是一座國際化城市，也值得擁有最好的街道風景。市府正在努力，讓改變發生，讓人與城市的連結，變得更緊密、更美好。

垃圾桶 環保局 蔣萬安

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