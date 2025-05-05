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北市科技執法 熱點單月罰萬件 標線遭疑陷阱
北市設有89處科技執法點，部分地點一個月開單數竟高達1萬、數千件，議員質疑，不是民眾罰不怕，而是標線設施恐有陷阱，包括長安建國路口，今年1月罰單竟有1萬多件，民權舊宗路口、辛亥建國路口也有數千件。
議員王閔生說，長安東、建國北路口科技執法，一個月有上萬件罰單，平均1天逾300件，駕駛人在路口往西左轉上建國高架匝道時，常因不小心壓到雙黃線被開單。
另有民眾陳情，內湖區民權東路、舊宗路口的科技執法也有陷阱。王說，去年11月這路口一個月有8千多件罰單，因該路口假日兩車道排滿右轉要進大賣場的車輛，前一路口民權東、民善街口直行車道，到下個舊宗路口就變左轉專用道，連自己都差點違規。
還有大安區辛亥建國路口往南，到路口慢車道時，不得併入快車道，王閔生說，他幾乎天天目擊有車主違規，去年10月5千多件，12月就有7千多件。
王閔生說，他肯定重點路段科技執法可讓交通更好，也能減輕員警勤務，市府應建立一套檢討機制，違規件數居高不下時，就須協調交工處現場檢視，確認是否因標誌、標線形成罰單陷阱。
交通局表示，長安建國路口標線已改繪；民權舊宗路口會開放假日中間車道可直行，避免用路人挨罰。
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