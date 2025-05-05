北市社團補助挨批看得到吃不到 青年局：兼顧資源分配

台北市推「協助青年多元發展補助」，協助社團、青年團體辦多元活動，每期每案僅補貼2萬元，更限制「非營利、無販售行為」活動才可領取。議員質疑重重限制過多，影響辦活動及申請意願。青年局表示，若跨校、具公益、全國性等，最高補助10萬元。

據了解，青年局設定每案補助上限2萬元，是依「中央對直轄市計畫及預算考核要點」，對同一民間團體補助金額，每一年度不超過2萬5千元。議員顏若芳指，社團並非立案民間團體，應不適用該規範，過去北市府補助觀光、商圈活動，動輒數十萬，青年局沒理由做不到。

顏若芳也發現，規範另限制「非營利、無販售行為」才可領取補助，許多社團、學生會辦大型演唱會及市集，可能售票或販售小物賺取社費，雖有盈利但未私用，若補助金額不足又重重限制，恐讓補助看得到卻吃不到。

青年局表示，計畫案以2萬元為上限，是為提高資源分配效率、照顧更多青年，申請案經認定具跨校性質、公益性或為全國性活動，可視情形提高補助。

顏若芳說，一般社團成果發表，需要更好的軟硬體設備，向廠商租借動輒數萬元，青年局補助杯水車薪，不應把學生社團只侷限於校內，若要提升多元發展補助規模，就要解除不必要的補助資格限制，才能加大力道支援學生社團發展。

青年局表示，今年截至目前受理超過百件申請，有多件跨校或具公益性質提案，獲最高達10萬元補助。