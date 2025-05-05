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協勤民力限齡退場 新北市民代促修門檻

聯合報／ 記者張策黃子騰／新北報導
現年70歲板橋義警黃清枝（前排右一）今年將達年齡門檻必須退場。圖／新北市議員石一佑團隊提供
現年70歲板橋義警黃清枝（前排右一）今年將達年齡門檻必須退場。圖／新北市議員石一佑團隊提供

新北市義警、民防及守望相助隊員有70歲年齡門檻，不少高齡仍健壯、有心服務的志工被迫退場。市議員石一佑主張應改以實際體能與健康狀態，取代硬性年齡規範，盼熱心民力強化社區安全能量。

「很多70歲長輩健步如飛，精神體力不輸年輕人，受限於年齡規定被迫離開第一線。」石一佑說，民防法條未明定70歲為強制退場標準，僅為遴選參加的參考依據，地方政府普遍將其寫入自治條例，實際運作時等同於年齡「一刀切」。

石也說，近年政府推動壯世代、高齡者再就業，卻在志工參與制度畫下年齡紅線，顯得矛盾。守望相助隊、民防系統以退休族為主力，青壯世代因事業、家庭繁忙，投入意願偏低，若強制高齡退場，恐造成人力空窗。

石一佑說，近期接獲不少高齡志工反映制度不合理，建議警局等主管機關研議修正，透過健康檢查、平時觀察等實務機制，讓里長或單位主管評估是否適任，而非單憑年齡限制，「人力已經不夠，還把願意出力的人排除在外，實在可惜。」

70歲板橋義警黃清枝即將屆齡退場，他說，58歲退休後加入義警，年輕時打拚養家，孩子自立後，重心轉為投入志工服務，「我身體狀況還不錯，還想繼續巡邏幫忙，年紀大不代表不能做事」。

板橋區純翠里長褚仁德說，守望相助隊角色是輔助性質，不算體力活，志工招募不易，年齡限制會讓人力荒更嚴峻。

台北大學社工系教授曾敏傑說，台灣面臨高齡化、少子化雙重壓力，政策限制導致整體人力結構更緊縮，現代高齡者不論體力、健康狀況或生活方式，與過往大不相同，許多人仍具備參與公共服務能力與熱忱。若僅以年齡當標準，未評估實際狀況，將錯失善用高齡人口機會。

新北市警察局粗估，新北義勇警察大隊人數有4100人、民防大隊人數2800人、守望相助隊1萬8000人。

警局回應，接獲基層意見後，有將實務現況陳報內政部，建議將義警、民防及守望相助隊等協勤民力70歲上限適度調整。內政部回覆，依據民防法第2條執行任務及第5條第1項第4款「民防人員服務年齡不得超過70歲」，仍應維持現行規定，會持續與中央溝通。

內政部 民防 警察 退休族 高齡化 高齡者

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