十位母親十份愛！新北八里表揚模範母親 最高齡得主84歲

母親節將至，新北市八里區公所今天表揚10模範母親，每一位得獎者都有一段溫暖故事與事蹟，今年最高齡得主是84歲林蘇色枝，她一生用愛心與智慧詮釋母愛，成為子女與後輩們學習典範。

為表彰母愛精神，八里區公所今天舉辦模範母親表揚，立委洪孟楷、議員蘇錦賢、鄭宇恩、陳家琪、陳偉杰，市府青年局長邱兆梅、區長林銚傑等人都出席頒獎，為模範母親喝采，許多得獎者一家三代全員出動，見證這溫馨時刻。

八里區長林銚傑說，母親在家庭與社會扮演穩定的力量，她們用無聲的堅持與愛心，撐起無數溫暖的家庭，也讓社區更具凝聚力。

現場熱鬧滾滾，邀請八里區大崁里社區照顧關懷據點帶來充滿活力的非洲鼓表演，還有在地知名團體Kapulongan（旮咘瀧岸）文化藝術團展演原住民舞蹈，融合傳統與現代的元素，讓活動更添文化色彩與生命力。表揚典禮進入尾聲時，十位模範母親在親友的簇擁下，與區長林銚傑、貴賓一同合影，記錄下這份無價的榮耀與感動。