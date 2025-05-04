獨／第三代接手！一甲子名店「萬里豆漿伯」回歸日曝光

粉絲們久等了！位於新北市萬里的人氣早餐店「萬里豆漿伯」，在2024年6月因老闆退休而結束營業，令許多粉絲不捨。隨著一年時間過去，近日萬里豆漿伯門口重新掛起布條，並預告「豆漿伯第三代 即將營業」，營業時間則為5月25日。隨著消息曝光，立即也引起粉絲們的熱烈討論與期待。

在地經營近一甲子的「萬里豆漿伯」，店址鄰近萬里國小、萬里教會，店內提供有蘿蔔糕、煎包、燒餅、飯糰等傳統中式早餐，其中又以看不見蛋卻又充滿蛋香的「粉漿蛋餅」最為招牌。過去許多民眾夜衝、旅遊萬里時，經常都會順道至店內用餐，因此除了附近居民外，也常可見到車隊、單車騎士在店內享受美食，乃是萬里極具代表性的人氣店家。

過去萬里豆漿伯在多年前就傳出老闆體力不如從前、兒女接手意願不高的消息。2024年6月10日時，萬里豆漿伯正式結束營業，當時也引起粉絲們的不捨，表示「求老闆公開蛋餅秘方」、「從小吃到大」。近日萬里豆漿伯店門口高掛紅布條，表示「豆漿伯第三代 即將營業」，並且預告「5月25日營業」時間為早上5:00至中午1:00。隨著消息曝光，許多粉絲也感到相當興奮，期待老字號的回歸登場。