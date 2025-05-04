一貫道場母親節活動 劉和然代侯友宜贈匾「佛光普照」

新北市副市長劉和然今到一貫道汐止慈聖佛堂參加母親節活動，並代表市長侯友宜致贈「佛光普照」匾額，感謝道親透過宗教的力量，讓社會更和諧。活動會場有安排蔬食攤位，希望大家能夠吃得健康，活得快樂。

劉和然代表市長侯友宜到場，致贈慈聖佛堂「佛光普照」匾額，感謝一貫道興毅北區的道親與志工對於這片土地的貢獻與付出，透過宗教的力量，讓社會得以和諧。

劉和然表示，感謝慈聖佛堂前任點傳師陳少宏、現任點傳師楊慶宗的接棒付出，帶領道親舉辦各項活動，包括舉辦生活講座，邀請請台大、馬偕醫院醫師等專業人士擔任講師，照顧民眾身心健康。

劉和然說，汐止鄉親期盼捷運建設20年，新北市政府負責的捷運汐止東湖線已經動工，基隆捷運也有7公里在汐止境內，未來完工之後，汐止塞車問題就能解決。政府會做好分內工作，經費如有不足，會請在地七星區立委廖先翔爭取中央補助，完成重大建設。

廖先翔則說，當了爸爸才知道「手抱孩兒時，方知父母恩」，戲稱結婚後夫妻感情很好，但小孩出生後，太太天天說要離婚，因為他常在外面奔波，照顧孩子的重擔多在太太身上。今天是母親節活動，媽媽真的很辛苦，他感同身受。