一貫道場母親節活動 劉和然代侯友宜贈匾「佛光普照」
新北市副市長劉和然今到一貫道汐止慈聖佛堂參加母親節活動，並代表市長侯友宜致贈「佛光普照」匾額，感謝道親透過宗教的力量，讓社會更和諧。活動會場有安排蔬食攤位，希望大家能夠吃得健康，活得快樂。
劉和然代表市長侯友宜到場，致贈慈聖佛堂「佛光普照」匾額，感謝一貫道興毅北區的道親與志工對於這片土地的貢獻與付出，透過宗教的力量，讓社會得以和諧。
劉和然表示，感謝慈聖佛堂前任點傳師陳少宏、現任點傳師楊慶宗的接棒付出，帶領道親舉辦各項活動，包括舉辦生活講座，邀請請台大、馬偕醫院醫師等專業人士擔任講師，照顧民眾身心健康。
劉和然說，汐止鄉親期盼捷運建設20年，新北市政府負責的捷運汐止東湖線已經動工，基隆捷運也有7公里在汐止境內，未來完工之後，汐止塞車問題就能解決。政府會做好分內工作，經費如有不足，會請在地七星區立委廖先翔爭取中央補助，完成重大建設。
廖先翔則說，當了爸爸才知道「手抱孩兒時，方知父母恩」，戲稱結婚後夫妻感情很好，但小孩出生後，太太天天說要離婚，因為他常在外面奔波，照顧孩子的重擔多在太太身上。今天是母親節活動，媽媽真的很辛苦，他感同身受。
新北市議員白珮茹也出席活動，感謝一貫道道親及志工的付出，讓大家今天可以歡聚一堂慶祝母親節。母親是家庭幸福美滿的關鍵，俗話說「有媽的孩子像個寶」，希望大家都要向最辛苦的媽媽表達感謝。
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