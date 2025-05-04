快訊

中和旅館驚傳命案！女友返回房間見44歲男陳屍沙發 手上還有針筒

1500萬民生用戶6月起適用夏月電價 平均家庭月電費將破千元

不滿「誰都能賣中藥」 藥師上凱道抗議：撤回解釋令

一貫道場母親節活動 劉和然代侯友宜贈匾「佛光普照」

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
一貫道汐止慈聖佛堂今辦母親節活動，會場有安排蔬食攤位，希望大家能夠吃得健康，活得快樂。記者邱瑞杰／攝影
一貫道汐止慈聖佛堂今辦母親節活動，會場有安排蔬食攤位，希望大家能夠吃得健康，活得快樂。記者邱瑞杰／攝影

新北市副市長劉和然今到一貫道汐止慈聖佛堂參加母親節活動，並代表市長侯友宜致贈「佛光普照」匾額，感謝道親透過宗教的力量，讓社會更和諧。活動會場有安排蔬食攤位，希望大家能夠吃得健康，活得快樂。

劉和然代表市長侯友宜到場，致贈慈聖佛堂「佛光普照」匾額，感謝一貫道興毅北區的道親與志工對於這片土地的貢獻與付出，透過宗教的力量，讓社會得以和諧。

劉和然表示，感謝慈聖佛堂前任點傳師陳少宏、現任點傳師楊慶宗的接棒付出，帶領道親舉辦各項活動，包括舉辦生活講座，邀請請台大、馬偕醫院醫師等專業人士擔任講師，照顧民眾身心健康。

劉和然說，汐止鄉親期盼捷運建設20年，新北市政府負責的捷運汐止東湖線已經動工，基隆捷運也有7公里在汐止境內，未來完工之後，汐止塞車問題就能解決。政府會做好分內工作，經費如有不足，會請在地七星區立委廖先翔爭取中央補助，完成重大建設。

廖先翔則說，當了爸爸才知道「手抱孩兒時，方知父母恩」，戲稱結婚後夫妻感情很好，但小孩出生後，太太天天說要離婚，因為他常在外面奔波，照顧孩子的重擔多在太太身上。今天是母親節活動，媽媽真的很辛苦，他感同身受。

新北市議員白珮茹也出席活動，感謝一貫道道親及志工的付出，讓大家今天可以歡聚一堂慶祝母親節。母親是家庭幸福美滿的關鍵，俗話說「有媽的孩子像個寶」，希望大家都要向最辛苦的媽媽表達感謝。

新北市議員白珮茹今天到汐止慈聖佛堂，參加母親節活動。記者邱瑞杰／攝影
新北市議員白珮茹今天到汐止慈聖佛堂，參加母親節活動。記者邱瑞杰／攝影
新北市副市長劉和然（左）今到一貫道汐止慈聖佛堂參加母親節活動，並代表市長侯友宜致贈「佛光普照」匾額，感謝道親透過宗教的力量，讓社會更和諧。記者邱瑞杰／攝影
新北市副市長劉和然（左）今到一貫道汐止慈聖佛堂參加母親節活動，並代表市長侯友宜致贈「佛光普照」匾額，感謝道親透過宗教的力量，讓社會更和諧。記者邱瑞杰／攝影
新北市副市長劉和然今到一貫道汐止慈聖佛堂參加母親節活動，並代表市長侯友宜致贈「佛光普照」匾額，感謝道親透過宗教的力量，讓社會更和諧。記者邱瑞杰／攝影
新北市副市長劉和然今到一貫道汐止慈聖佛堂參加母親節活動，並代表市長侯友宜致贈「佛光普照」匾額，感謝道親透過宗教的力量，讓社會更和諧。記者邱瑞杰／攝影
新北市立委廖先翔今天到汐止慈聖佛堂，參加母親節活動。記者邱瑞杰／攝影
新北市立委廖先翔今天到汐止慈聖佛堂，參加母親節活動。記者邱瑞杰／攝影
一貫道汐止慈聖佛堂今辦母親節活動，會場有安排蔬食攤位，希望大家能夠吃得健康，活得快樂。記者邱瑞杰／攝影
一貫道汐止慈聖佛堂今辦母親節活動，會場有安排蔬食攤位，希望大家能夠吃得健康，活得快樂。記者邱瑞杰／攝影

母親節 汐止

延伸閱讀

哀悼許老爹 侯友宜：許歷農經歷戰火烽煙 一直以國家為念

另類尬場！劉和然、李四川都上凱道秀口條、展人氣

與李四川同列民調 2026新北市長選舉當仁不讓？劉和然1句妙答

新北教育界奧斯卡今頒獎12名優秀教師出列 劉和然：政府支柱

相關新聞

水碓圖書館冷氣壞…暑假結束才修好 新北市圖趕7月完工

新北市圖書館淡水水碓分館日前空調系統故障，預計8月底才能完工。市議員鄭宇恩說，暑假是閱覽室使用高峰，盼加速修復工程，同時...

一貫道場母親節活動 劉和然代侯友宜贈匾「佛光普照」

新北市副市長劉和然今到一貫道汐止慈聖佛堂參加母親節活動，並代表市長侯友宜致贈「佛光普照」匾額，感謝道親透過宗教的力量，讓...

新店輕軌串聯賞桐秘境 桐花祭結合客家文化登場

5月是油桐花開時節，2025新北市客家桐花祭系列活動之一「花見新店輕軌賞桐趣」，今在安坑機廠都市農園登場，吸引約500人...

平溪半日遊 699元體驗藍染、做天燈、享風味餐導覽賞螢

每年4至6月是新北市的螢火蟲季，平溪區紫東社區是熱門的賞螢地點之一。紫東社區10、11日開辦「溪」遊記──螢火蟲之旅半日...

超越血緣！是姥姥也是媽媽 類家庭助小兄弟手足不分離

為幫助安置兒少打造安穩避風港，新北類家庭從三重區起步，之後在林口、新店、永和也有社宅內的類家。67歲婦人薛俐君拉拔一對兒...

「牽阿母ㄟ手」音樂會登場 蘇巧慧：國會有表現、地方有成績

母親節將至，「牽阿母ㄟ手－樹林區慶祝母親節感恩音樂會」今上午在樹林區文林國小舉行，現場由新北市立委蘇巧慧提供限量康乃馨，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。