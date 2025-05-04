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水碓圖書館冷氣壞…暑假結束才修好 新北市圖趕7月完工

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
淡水水碓分館空調系統故障，經檢修發現需整體汰換。圖／新北市議員鄭宇恩提供
淡水水碓分館空調系統故障，經檢修發現需整體汰換。圖／新北市議員鄭宇恩提供

新北市圖書館淡水水碓分館日前空調系統故障，預計8月底才能完工。市議員鄭宇恩說，暑假是閱覽室使用高峰，盼加速修復工程，同時針對老舊主機應事前排程檢驗，避免故障影響市民閱讀權益。新北市圖說明，空調預計7月底前完工，目前已運送3部冷風扇進場使用，並視使用狀況增加降溫設備。

鄭宇恩表示，自4月中就不斷收到民眾陳情水碓分館空調故障，儘管目前圖書館以冷風扇應急，但接下來天氣逐漸轉熱，勢必影響讀者前往的意願，且預計到8月底才完工，將造成暑假期間淡水地區其他自習空間的壓力。

鄭宇恩建議，圖書館未來針對空調主機、管線系統較為老舊的分館，應與天氣轉熱前事前排程檢驗，避免再因突來的故障影響市民閱讀權益。

新北市圖說明，淡水水碓分館冷氣空調系統經市圖年度例行檢修後發現，主機及管線因老舊不堪使用，需整體設備汰舊換新，目前已委託設計服務廠商緊急處理中，但因空調組件無現貨，已緊急趕工廠製中，將採分層施作，逐層開放，預計全數7月底前完工，目前已運送3部冷風扇現場使用，將視使用狀況增加降溫設備。

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