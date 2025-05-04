新店輕軌串聯賞桐秘境 桐花祭結合客家文化登場

5月是油桐花開時節，2025新北市客家桐花祭系列活動之一「花見新店輕軌賞桐趣」，今在安坑機廠都市農園登場，吸引約500人參與，賞桐導覽結合客家文化展演，讓民眾體驗在地風情。

新店區公所表示，活動安排10位專業導覽老師，分梯帶領遊客走訪都市農園及輕軌之家，介紹安坑周邊的多元秘境風貌，讓民眾認識在地自然與生活特色。除知性導覽外，現場也設有青春桐樂園遊會，活動內容包括能仁家商青年學子的創意攤位、茶藝體驗、在地農會與青農產品展售、里民手作攤位等，親子可一同參加DIY彩繪彈珠台活動，完成集章任務即可兌換豐富好禮。

新店區長黃秀川說，今年桐花祭活動首度選在安坑機廠都市農園舉行，周邊山區雪白桐花綻放，與活動主題相互呼應，成為天然的背景舞台。結合現場客家音樂與舞蹈表演，為活動增添文化氛圍。民眾也可搭乘便捷舒適的安坑輕軌抵達現場，從都市走進山林秘境，沿線各站也能串聯遊憩、健走與美食體驗，展現新店的自然之美與生活活力。