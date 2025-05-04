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新店輕軌串聯賞桐秘境 桐花祭結合客家文化登場

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
2025新北市客家桐花祭系列活動之一「花見新店輕軌賞桐趣」，今在安坑機廠都市農園登場，吸引約500人參與。圖／新店區公所提供
2025新北市客家桐花祭系列活動之一「花見新店輕軌賞桐趣」，今在安坑機廠都市農園登場，吸引約500人參與。圖／新店區公所提供

5月是油桐花開時節，2025新北市客家桐花祭系列活動之一「花見新店輕軌賞桐趣」，今在安坑機廠都市農園登場，吸引約500人參與，賞桐導覽結合客家文化展演，讓民眾體驗在地風情。

新店區公所表示，活動安排10位專業導覽老師，分梯帶領遊客走訪都市農園及輕軌之家，介紹安坑周邊的多元秘境風貌，讓民眾認識在地自然與生活特色。除知性導覽外，現場也設有青春桐樂園遊會，活動內容包括能仁家商青年學子的創意攤位、茶藝體驗、在地農會與青農產品展售、里民手作攤位等，親子可一同參加DIY彩繪彈珠台活動，完成集章任務即可兌換豐富好禮。

新店區長黃秀川說，今年桐花祭活動首度選在安坑機廠都市農園舉行，周邊山區雪白桐花綻放，與活動主題相互呼應，成為天然的背景舞台。結合現場客家音樂與舞蹈表演，為活動增添文化氛圍。民眾也可搭乘便捷舒適的安坑輕軌抵達現場，從都市走進山林秘境，沿線各站也能串聯遊憩、健走與美食體驗，展現新店的自然之美與生活活力。

新店區公所表示，除了每年4月至5月在二叭子植物園欣賞桐花外，新店擁有好山好水，一年四季皆有景可賞。例如冬末春初屈尺公園的櫻花、春初的烏來杜鵑與陽光運動公園的雪白流蘇，目前和美山、文山農場等地也正值賞螢季，邀請民眾一同感受季節變化下的新店風貌。

新店區公所表示，活動安排10位專業導覽老師，分梯帶領遊客走訪都市農園及輕軌之家，介紹安坑周邊的多元秘境風貌，讓民眾認識在地自然與生活特色。圖／新店區公所提供
新店區公所表示，活動安排10位專業導覽老師，分梯帶領遊客走訪都市農園及輕軌之家，介紹安坑周邊的多元秘境風貌，讓民眾認識在地自然與生活特色。圖／新店區公所提供
2025新北市客家桐花祭系列活動之一「花見新店輕軌賞桐趣」，今在安坑機廠都市農園登場，吸引約500人參與。圖／新店區公所提供
2025新北市客家桐花祭系列活動之一「花見新店輕軌賞桐趣」，今在安坑機廠都市農園登場，吸引約500人參與。圖／新店區公所提供
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2025新北市客家桐花祭系列活動之一「花見新店輕軌賞桐趣」，今在安坑機廠都市農園登場，吸引約500人參與。圖／新店區公所提供
2025新北市客家桐花祭系列活動之一「花見新店輕軌賞桐趣」，今在安坑機廠都市農園登場，吸引約500人參與。圖／新店區公所提供
2025新北市客家桐花祭系列活動之一「花見新店輕軌賞桐趣」，今在安坑機廠都市農園登場，吸引約500人參與。圖／新店區公所提供

安坑輕軌 客家文化 桐花祭

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