平溪半日遊 699元體驗藍染、做天燈、享風味餐導覽賞螢

每年4至6月是新北市的螢火蟲季，平溪區紫東社區是熱門的賞螢地點之一。紫東社區10、11日開辦「溪」遊記──螢火蟲之旅半日遊行程，每人699元，可參加藍染體驗、天燈手作活動，並在品嘗在地風味餐後，晚間導覽賞螢。

新北市農業局表示，4月起推出一系列賞螢活動，邀請民眾一同深入新北市農村再生社區，體驗自然之美。其中紫東社區溪遊記──螢火蟲之旅半日遊行程，結合社區生態導覽、藍染、天燈製作、風味餐和賞螢。

農業局說，溪遊記──螢火蟲之旅半日遊行程，10、11日每梯次各限額50人，額滿為止。有意參加者可上「走吧農村不遠」網站（https://rfgis.aerc.org.tw/ruraltourism/），點選「農遊與農事體驗」報名參加。

溪遊記──螢火蟲之旅遊程安排為下午3時至4時藍染體驗活動，4時至5時為天燈手作活動，5時至6時享用社區風味餐，6時至晚間8時螢火蟲生態導覽、施放祈福天燈。