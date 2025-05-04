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平溪半日遊 699元體驗藍染、做天燈、享風味餐導覽賞螢
每年4至6月是新北市的螢火蟲季，平溪區紫東社區是熱門的賞螢地點之一。紫東社區10、11日開辦「溪」遊記──螢火蟲之旅半日遊行程，每人699元，可參加藍染體驗、天燈手作活動，並在品嘗在地風味餐後，晚間導覽賞螢。
新北市農業局表示，4月起推出一系列賞螢活動，邀請民眾一同深入新北市農村再生社區，體驗自然之美。其中紫東社區溪遊記──螢火蟲之旅半日遊行程，結合社區生態導覽、藍染、天燈製作、風味餐和賞螢。
農業局說，溪遊記──螢火蟲之旅半日遊行程，10、11日每梯次各限額50人，額滿為止。有意參加者可上「走吧農村不遠」網站（https://rfgis.aerc.org.tw/ruraltourism/），點選「農遊與農事體驗」報名參加。
溪遊記──螢火蟲之旅遊程安排為下午3時至4時藍染體驗活動，4時至5時為天燈手作活動，5時至6時享用社區風味餐，6時至晚間8時螢火蟲生態導覽、施放祈福天燈。
農業局長諶錫輝表示，目前新北市共有18個農村再生社區，從生活、生產、生態等各面向深入推動社區永續發展，藉由農遊體驗能讓民眾更加深入了解農村社區。
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