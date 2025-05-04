快訊

午後雷陣雨來了！14縣市大雨特報 恐下到晚上

高麗菜一片一片洗？日農說不用 內行搖頭：台灣人不要學

避免毀掉整趟旅程 遊遍41國醫師教你養成4習慣預防旅行者腹瀉

北市釋932職缺最高月薪7萬元 5至8日就服站徵才

中央社／ 台北4日電

北市就業服務處今天指出，釋出23家企業、共932個職缺資訊，最高月領7萬元薪水，提供求職者挑戰，將從5日到8日的4天期間在台北市就業服務站現場展開徵才，免報名費。

台北市就業服務處說明，徵才時間依序為5日於景美就服站，6日於北投與內湖站，7日在西門與景美站，8日在南港東明、艋舺、信義、西門4站；期間每天都是下午2時到4時進行，只需攜帶履歷到場投遞、直接面試，免事先報名、免報名費。

針對職缺內容，就業服務處舉例，包含「星級旅館」寒舍餐旅釋出116個職缺，其中餐廳主任起薪新台幣4萬元、餐廳領班3.5萬元到4.5萬元，餐廳服務員、房務員、房控員、客服專員、櫃台接待員、洗盤員等3.2萬元起。

另外，職缺還有救生員、健身教練、工程技術員、安全員等專業職類，可享免費員工餐、制服清洗、更換補助、臨場健康諮詢、員工旅遊補助與公假等福利，平均月休8至11天，新鮮人、轉職或熟齡者皆可嘗試。

其次，「連鎖餐飲業者」部分，這次有樂雅樂、群品餐飲（石二鍋）、安心食品（摩斯漢堡）、和德昌（麥當勞）、富利餐飲（必勝客）等品牌參與。

「零售與超商通路」部分，包含統一超商、全家便利商店、三商家購（美廉社）、統康生活事業（家樂福超市）、傲勝OSIM、錢櫃等加入徵才行列。其中，OSIM開出百貨門市銷售人員、外勤維修技術人員與台北地區運輸人員職缺，固定底薪加上績效獎金，月薪最高可達7萬元。

「物流業者」部分，新瑞宅配祭出「新人首月與次月保障薪資各5萬元」徵才條件；「公共交通」部分，微笑單車（YouBike）招募調度與維護人員，提供時薪新台幣195元至240元不等的計時職缺，並補助油資。

就業服務處指出，人口老化，長照產業崛起，這次有愛關懷、安民、嘉陞、聯承、樂活、采鋐、安馨、四正勤等多家機構徵才。

詳情可至「台北就業大補帖 OKWORK」網站查詢，或撥打（02）2308-5231洽詢。

北市 職缺 餐廳

延伸閱讀

朱立倫稱北市5藍委民調安全 趙少康籲別安慰自己要出來投票

影／竊賊闖北市公寓...10分鐘賺百萬 來不及銷贓就被抓

打造幸福職場！臺中榮總護理新鮮人月薪7萬 並安排聯誼

福容飯店、台泥將開缺 7220職缺月薪上看7萬元

相關新聞

新店輕軌串聯賞桐秘境 桐花祭結合客家文化登場

5月是油桐花開時節，2025新北市客家桐花祭系列活動之一「花見新店輕軌賞桐趣」，今在安坑機廠都市農園登場，吸引約500人...

平溪半日遊 699元體驗藍染、做天燈、享風味餐導覽賞螢

每年4至6月是新北市的螢火蟲季，平溪區紫東社區是熱門的賞螢地點之一。紫東社區10、11日開辦「溪」遊記──螢火蟲之旅半日...

超越血緣！是姥姥也是媽媽 類家庭助小兄弟手足不分離

為幫助安置兒少打造安穩避風港，新北類家庭從三重區起步，之後在林口、新店、永和也有社宅內的類家。67歲婦人薛俐君拉拔一對兒...

「牽阿母ㄟ手」音樂會登場 蘇巧慧：國會有表現、地方有成績

母親節將至，「牽阿母ㄟ手－樹林區慶祝母親節感恩音樂會」今上午在樹林區文林國小舉行，現場由新北市立委蘇巧慧提供限量康乃馨，...

志工退場年齡惹議 民代籲以實務狀況取代一刀切

新北市義警、民防及守望相助隊依現行各縣市多依據民防法第5條「未滿七十歲者」的規定，將年齡70歲視為參與資格門檻，導致不少...

索資「報復員警？」藍議員反遭暗示放話「有媒體在問」

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹涉死亡連署案，上月25日北院重開羈押庭，黨主席朱立倫、立委王鴻薇到場聲援，王要闖管制區遭警攔阻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。