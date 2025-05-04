超越血緣！是姥姥也是媽媽 類家庭助小兄弟手足不分離

為幫助安置兒少打造安穩避風港，新北類家庭從三重區起步，之後在林口、新店、永和也有社宅內的類家。67歲婦人薛俐君拉拔一對兒女長大後，8年前成為基督教芥菜種會培育的首批類家庭主要照顧者，照顧一對有發展遲緩的小兄弟8年，孩子喊她「姥姥」，享受另類母愛。

小兄弟分別在2歲3個月、1歲9個月交給薛俐君照顧，哥哥「哲哲」發展比同年齡慢，當時不太會講話，咀嚼也有困難，弟弟「祥祥」一度有長短腳問題，薛俐君每天風雨無阻陪他走路練習，在薛悉心陪伴下，小兄弟健康狀況都有進步，是照顧者最大安慰。

薛俐君有幼教專長，她育有一對兒女，女兒已結婚，外孫讀國中，薛的胞姊、外孫及一對兒女也都對哲哲、祥祥很有愛，常一大家子出遊、過節，早就情同家人。

「為何我沒有媽媽，我可以喊妳媽媽嗎？」薛俐君說，祥祥讀小一時，曾問她這句話，讓人聽了揪心。當她告訴翔翔「耶穌派姥姥來照顧你們，但我當你們的媽媽太老了」，祥祥突然大哭喊「妳不老」，薛便安撫翔翔「那你可以喊我媽媽姥姥」，或在家偷偷叫我「媽媽」，翔翔才擦乾眼淚。

薛俐君說，她已67歲，沒有經濟壓力，家人鼓勵她可以享受人生，但她不捨孩子，希望至少陪目前小三的祥祥完成國小學業，讓孩子過得安定，心智更成熟，避免再次受傷，「至少不會覺得在這個世界上，一個親人都沒有」。

「一切都是緣分，在他們生命歷程中，我已經是重要家人。」薛俐君說，其實她和哲哲、祥祥是相互依附關係，如果沒有他們相伴，大概也會覺得生活有點無聊。

「希望我對他們的愛，能彌補一些在原生家庭無法獲得的空缺」，薛俐君說，她自己從小在單親家庭成長，後來也成為單親媽媽，深知若有足夠的愛，其實單親不是缺陷，今年是她和哲哲、祥祥一起度過的第8個母親節，孩子今天用純真的口吻對她說「姥姥，謝謝您照顧我」，讓薛俐君直呼感動。

新北每年約有800件兒少安置案，委由芥菜種會等機構承辦類家庭計畫，類家優勢是讓安置兒少手足不分散，是政府為孩子準備的家，以安置童權益為主體，減少孩童寄人籬下的不安全感。