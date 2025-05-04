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「牽阿母ㄟ手」音樂會登場 蘇巧慧：國會有表現、地方有成績

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
立委蘇巧慧出席「牽阿母ㄟ手」母親節感恩音樂會，致詞時感謝鄉親支持，強調會持續爭取建設，讓樹林變得更好。記者張策／攝影
立委蘇巧慧出席「牽阿母ㄟ手」母親節感恩音樂會，致詞時感謝鄉親支持，強調會持續爭取建設，讓樹林變得更好。記者張策／攝影

母親節將至，「牽阿母ㄟ手－樹林區慶祝母親節感恩音樂會」今上午在樹林區文林國小舉行，現場由新北市立委蘇巧慧提供限量康乃馨，向辛勞的母親們表達感謝。活動由樹林在地的薩克斯風樂團演出，吸引許多長輩與親子共同參與，氣氛溫馨熱鬧。

蘇巧慧致詞時表示，樹林區每年母親節都會有大大小小的活動，而這場音樂會已是連續第三年舉辦，「這個活動會繼續辦下去，就是因為成功、因為大家歡迎」。她也提到，樂團成員多為樂齡市民，能在工作之餘重拾興趣、登台演出，是另一種社區活力的展現。

作為三連霸立委，蘇巧慧說，她始終銘記鄉親的支持與期待。「國會要有表現，地方要有成績，這十年來希望沒讓大家漏氣。」她指出，從捷運延伸、交流道打通，到校園環境改善，許多建設都是與中央爭取資源後逐步完成的成果。她也感謝地方里長與市民持續提供建言，「未來我會繼續努力，讓樹林變得更好。」

活動現場不少民眾帶著長輩參與，人手拿著康乃馨，氣氛溫馨熱鬧。

隨著2026新北市長選戰逐步升溫，蘇巧慧持續深耕地方備戰，要塑造「國會表現、地方有感」形象，為未來布局累積政治能量。

母親節 蘇巧慧

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