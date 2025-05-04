志工退場年齡惹議 民代籲以實務狀況取代一刀切

新北市義警、民防及守望相助隊依現行各縣市多依據民防法第5條「未滿七十歲者」的規定，將年齡70歲視為參與資格門檻，導致不少高齡仍健壯、有心服務的志工被迫退場。新北市議員石一佑直言，應檢討是否以「實際體能與健康」取代硬性年齡規範。

「很多70歲長輩健步如飛，精神體力都不輸年輕人，卻因為一條自治條例規定被迫離開第一線。」石一佑服務處陳俊諺指出，民防法條原文並未明定70歲為強制退場標準，僅為遴選參加的參考依據，但地方政府卻普遍將其寫入自治條例，實際運作時等同於年齡「一刀切」，形同誤用法源。

他也說，近年政府積極推動壯世代、高齡者再就業，卻在志工參與制度上畫下年齡紅線，顯得矛盾。守望相助隊、民防系統長期以退休長者為主力，但青壯年因事業繁忙、志願投入意願低，若強制高齡退場，恐造成一段人力空窗，影響社區安全巡守。

陳俊諺補充，近期市府舉辦感謝志工的招待旅遊活動時，不少高齡志工也反映這項制度不合理，「許多70歲上下的志工都很有熱情、有體力，也熱心公益，不應該一刀切地排除。」

現年72歲的板橋義警黃清枝，就是被規定退場的志工之一。他說，自己58歲退休後加入義警，原本是做工地零工維生，一路打拼養家，如今孩子自立，他將心力投入志工服務，「我身體狀況都還不錯，還想繼續巡邏幫忙，年紀大不代表不能做事。」

黃清枝坦言，義警隊長年苦於招募人手，特別是年輕人因事業、工作等因素無法投入，導致中高齡成為主力。「現在人力已經不夠了，還把願意出力的人排除在外，真的很可惜。」

石一佑建議，未來警察局主管機關應研議制度修正，透過健康檢查、平時觀察等實務機制，讓里長或單位主管評估是否適任，而非單憑年齡限制志工貢獻社區的機會。