索資「報復員警？」藍議員反遭暗示放話「有媒體在問」

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹涉死亡連署案，上月25日北院重開羈押庭，黨主席朱立倫、立委王鴻薇到場聲援，王要闖管制區遭警攔阻。傳出有國民黨議員事後向北市警局索資，要求提供近30年北檢周邊陳抗、活動資料遭員警抱怨「根本是報復警方」。

據了解，警察局有到這名議員辦公室說明，不過這名議員表達，如果沒有30年的資料，也可以提供現有的5年、10年資料，不過至今警方都沒有提供任何資料。甚至之後，還有一位分局的長官看議員沒有要撤索資的意思，就暗示請議員別索資，刻意放話說「有某媒體在問」。

國民黨北市議會黨團書記長李明賢表示，他並不是索資的議員，不過他認為，議員本來就有監督職權，民代索資不分藍綠，各行政機關都是要依照規定辦理提供，這也是民主本該的監督與制衡，尤其議員索資如果知道資料沒有保留這麼久，也都有表明先提供現有資料，但現在警方透過放話方式修理民代，非常不恰當。

李說，目前政治紛擾，先前還有綠營的查水表事件索資，本該就是藍綠一致，尤其赴北檢陳抗，民進黨、民眾黨也都有過，議員調閱資料是要了解警察局執法是否有違反比例原則，也是基於問政需要，警方疑似刻意洩漏議員索資、甚至問責民代，作法相當不妥當。