北市社團補助挨批「看得到、吃不到」 青年局：最高可補助10萬元

北市推出「協助青年多元發展補助」，透過經費補助協助學校社團、青年團體舉辦多元活動，但每期每案僅補貼2萬元，更限制僅「非營利、無販售行為」的活動才可領取。議員憂，重重限制下，舉辦活動意願大打折扣。青年局表示，設定上限是為提高資源分配效率，但若具有跨校、公益性、全國性等最高可補助10萬元。

據了解，青年局設定每案補助金額上限2萬元是依「中央對直轄市與縣市政府計畫及預算考核要點」規定，對同一民間團體的補助金額，每一年度以不超過2萬5千元為原則。但議員顏若芳指出，社團並非立案民間團體，應無法適用該規範，過去北市府從觀光、商圈活動補助等，動輒就補助民團數十萬，青年局實在沒有理由做不到。

顏若芳也發現，規範中另有限制「非營利、無販售行為」活動才可領取補助，但許多社團、學生會舉辦大型演唱會、市集可能會售票或販售小物賺取社費，雖恐有盈利但未用於私用，若補助金額不足又有重重限制，恐讓舉辦活動意願大打折扣，補助看得到卻吃不到。

顏若芳說，一般社團成發，需要更好的軟硬體設備需向外部廠商租借，動輒就耗費數萬元，若為演唱會、音樂祭更甚，青年局現階段補助是杯水車薪，不應把學生社團只侷限於校內，而應當看見在政府補助、支持背後的多元發展可能，提升多元發展補助規模，並解除不必要的補助資格限制，如此一來，才能用更大的力道來支援學生社團發展。

青年局表示，該計畫案以2萬元為上限，以提高資源分配效率、惠及更多青年，但申請案件經認定具跨校性質、公益性或為全國性活動，則可視情形提高補助金額，不受金額上限限制，希望鼓勵青年透過舉辦多元主題與性質的活動，補助對象除大專校院學生社團外，也涵蓋設籍或立案於北市人民團體。