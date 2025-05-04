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北市人行道修繕 大安內湖落後
北市今年人行道待修繕共939件、總面積30萬平方公尺，但每一區的修繕面積固定只有4583平方公尺，議員指出，「齊頭式」分配造成南港區修繕進度100%，反觀大安、內湖2區卻只有9%、7%。北市新工處表示，將專案處理量大區域。
北市去年宣示「交通安全年」，推動無障礙的人行環境，包括人行道鋪面破損、拓寬、老舊更新、整併設施帶，並在適當路段做透水鋪面等措施。
議員王欣儀指出，至今年4月15日止，北市待修案件共939件、總面積有30萬平方公尺，可是新工處是以各行政區平均分配的方式施作，每一區的修繕面積是固定的4583平方公尺。
王欣儀說，像在南港區，修繕面積分配到4589平方公尺，可以達到百分百修繕；大安區修繕面積高達5萬0407平方公尺，占待修總面積17%，卻只能夠修繕9%，成全北市倒數第二。「齊頭式」分配造成修繕愈拖愈久、愈拖愈慢，永遠跟不上進度。
新工處表示，目前確實發現有一些區域人行道需要更新的量比較多，年初在招商過程中，很多廠商不願做這種開口合約，認為點太少，未來會專案處理量大的路段，例如大安路、師大路等。
新工處指出，今年人行道契約也訂後擴條款，可以擴充契約金額，滿足各區實際改善需求，且所有人行道開口合約，皆以全市各行政區為標的，非僅限所得標的行政區，必要時可跨區協助施作。
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