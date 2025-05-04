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新北市美術館音樂之夜張清芳獻唱 蕭煌奇今接棒

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
名歌手張清芳深情演唱燃燒一瞬間、花雨夜等經典歌曲，在交響樂團伴奏下，喚起許多老歌迷青春回憶。記者李定宇／攝影
名歌手張清芳深情演唱燃燒一瞬間、花雨夜等經典歌曲，在交響樂團伴奏下，喚起許多老歌迷青春回憶。記者李定宇／攝影

新北市美術館開館系列活動邁入第二周，昨晚間壓軸由新北市交響樂團攜手金曲天后張清芳獻上「星月芳語：五月的樂章」音樂會，大批民眾共襄盛舉。張清芳深情演唱燃燒一瞬間、花雨夜、你喜歡我的歌嗎等經典歌曲，在交響樂團磅礡伴奏下喚起觀眾青春回憶。

張清芳表示，美術館是城市文化的象徵，很榮幸能以音樂參與開館盛典，希望更多市民走進美術館，讓藝術走進生活。

除了動人樂聲，建築光雕展演也成為全場焦點，以開放、共感、創新為主題，透過動畫、光束與音樂融合，打造出視覺與感官的震撼體驗。展演分為共生的呼吸、新北市美術館全民的美術館、流動的畫布：色彩詩篇三大主軸，由豪華朗機工擔任總編導。光雕演出今天有2場，平日則安排3場，將彈性調整內容，為建築注入藝術生命力。

今晚壓軸由蕭煌奇與龍潭愛樂管弦樂團接棒登場，帶來「聽見感動：蕭煌奇與龍潭愛樂的共鳴」，蕭煌奇將以溫暖嗓音與深厚情感，搭配專業樂團演奏，譜出一夜感動的音樂饗宴。文化局希望藉由多元音樂展演，讓民眾在美術館內外都能感受藝術與情感的共鳴。

文化局說，開館系列活動持續到6月1日，每周末安排音樂表演與市集活動，免費參加，適合全家同樂。因應5月23日至30日雙北世界壯年運動會，光雕展演將暫停播出1周。

美術館 音樂會

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