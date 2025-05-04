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新聞眼／行政怠惰之惡 猶勝不良業者

聯合報／ 記者施鴻基
家長突檢影養午餐供應商廚房，發現蒼蠅到處飛、雞蛋破裂、鍋底直接壓在飯上等亂象。圖／蔡佩呈提供
家長突檢影養午餐供應商廚房，發現蒼蠅到處飛、雞蛋破裂、鍋底直接壓在飯上等亂象。圖／蔡佩呈提供

新北市泰山區4校團膳嚴重不潔，更令人難以接受的，是面對這種危及學童健康的重大食安問題，僅由衛生局開罰14萬元，主管的教育局只有官式回應，處分輕微、輕輕放過的行政怠惰無法懲戒不良業者，不僅是對學童不負責任，惡劣之甚猶勝於業者。

「飯有塑膠湯有蟲」的不可思議餐食，倘若發生在一般餐廳，市府早已出重手。4所國小近4千名學生卻忍氣吞聲吃了7個月，今年唯一沒出問題的月份還是遇到寒假，學生難以對外發聲，市府稽查「依法辦理」、學校「依約履行」，學生在食安權益在哪裡？

校園團膳衛生要求與製作流程應採最高標準，如今卻顯現嚴重失控的品質管理與鬆散的監督機制，最基本的清潔都無法保障，業者根本沒有資格承攬學校供餐；然而教育局草率了事，彷彿與問題業者沆瀣一氣。

如此的態度嚴重打擊社會對政府監督能力的信任，面對「吃出異物」的真實狀況，教育局竟然輕描淡寫，讓人質疑究竟是為學生把關，還是為業者護航。寬鬆處置恐讓其他團膳廠商誤以為「出事也沒什麼大不了」，助長業者的僥倖心態，讓食安風險持續存在校園。

理應是學童保護者的教育單位，如今只見「依法辦理」的官式回應，以及出事後自稱高規格把關的謊言，令人心寒。只是對孩子而言，一碗安全的飯勝過千言萬語的狡辯。

教育局應全面檢討、加嚴團膳評選與稽查機制，建立透明的即時通報平台，依記點程度設立食安紅黃牌制度，定期公告違規業者，必要時永久排除招標資格。惟有強力作為才能真正扛起為孩子把關的責任，恢復民眾對公共體系的信心。

教育局 食安

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