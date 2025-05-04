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「像吃垃圾」 新北4校營養午餐爆食安危機

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
家長突檢影養午餐供應商廚房，發現蒼蠅到處飛、雞蛋破裂、鍋底直接壓在飯上等亂象。圖／蔡佩呈提供
家長突檢影養午餐供應商廚房，發現蒼蠅到處飛、雞蛋破裂、鍋底直接壓在飯上等亂象。圖／蔡佩呈提供

新北教育局自稱重視校園食安和營養午餐品質，泰山區同榮、義學、泰山、明志4所國小今年迄今接連爆發食安危機，學童吃的飯有塑膠片、湯有蟲，餐後有人腹痛，家長發現團膳供應商味味公司團膳廚房蒼蠅到處飛。業者回應，會加強員工教育和衛生管理、食材品質。

市府開罰14萬元，聲稱將督導各校加強監廚，招標時確保廠商供餐品質，未來暫停供餐點數由累計25點下修為20點。

在地議員宋明宗服務處主任蔡佩呈說，現行記點機制為25點停餐2周、50點解約並全國註記，但現在劣質廠商記到47點就違約不供餐，或是滿50點換公司名稱繼續投標，教育局應禁止不良供應商使用同地址或同負責人投標。她也批本案未見教育局及時介入處理，甚至還讓衛生局複查不合格的不良廠商繼續供餐1個月，導致問題蔓延。

家長突檢影養午餐供應商廚房，發現蒼蠅到處飛、雞蛋破裂、鍋底直接壓在飯上等亂象。圖／蔡佩呈提供
家長突檢影養午餐供應商廚房，發現蒼蠅到處飛、雞蛋破裂、鍋底直接壓在飯上等亂象。圖／蔡佩呈提供

蔡佩呈說，翻閱監廚紀錄，4月發現塑膠異物、菜色與菜單不符、蟲體混入等共5次重大缺失，都可能成食安隱患，影響身心健康，有學童飯後10分鐘腹絞痛，埋怨「像在餵我們吃垃圾」。

4校訂餐數近4千人，家長說，孩子反映午餐冰冷，菜色無味還混入異物、供應量不足、飯粒乾硬難下嚥，部分學生只好不吃；家長會長檢查供應商廚房髒亂不堪，食材未妥善存放，搖頭驚呼「孩子吃的就是這些嗎」？

味味公司今年3月31日主動提出停止供應午餐，學校午餐供應委員會評估，確保供餐穩定及品質需求，決議同意廠商5月起停止供餐。

教育局表示，去年12月接獲學校反映午餐監廚廠區衛生環境不良，即協同衛生、農業及環保局按月不定期稽核，1月及3月發現衛生環境不良，限期改正複查仍不合格，衛生局各裁處負責人6萬及8萬元。

教育局另表示，已責成學校全面提高監廚密度，每周至少到廠監廚1次，對餐食品質逐批把關，違規皆依契約記點，累計達標者將立即停供，最重可解約。廠商若違反食安法遭裁處，教育局將督導各校於新年度招標時高規格把關學童午餐品質。

教育局 衛生局 食安

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