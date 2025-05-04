北市蛋黃區警力吃緊 恐影響觀光商圈街頭治安

4月初發生輔仁大學韓國申姓留學生在台北市西門町遭人拿開山刀劃傷背部，台北市長蔣萬安隨後要求警方重視西門町治安。但西門町商圈與101商圈所在的信義區，正是街頭傷害案件的高發行政區，蛋黃區警力吃緊恐衝擊治安。

北市今年以來發生多起街頭傷害案件，市警局統計1到3月，12行政區傷害案件高發區依序為信義區、萬華區、大安區及中山區；警官說，傷害案件包括一般民眾糾紛，不等同街頭鬥毆或隨機傷人，但高發區確實比較常發現鬥毆案件。另外，夜生活、多聲色場所者，酒後衝突也較常發生。

北市去年遊客超過1億人次，前兩名觀光景點為西門町商圈與台北101大樓附近商圈，都突破千萬人次。韓國留學生被砍後，蔣萬安要求加強西門町治安；萬華分局從4月起加強重點時段巡邏，周末增派步巡警力，並臨檢治安熱點，分局規畫勤務以增加見警率阻止鬥毆事件發生。

有員警認為，北市任務繁重派出所目前幾乎都是滿編，且任務繁重，再增加見警率，恐十分辛勞。

今年1月，萬華區1家連鎖超市因禮券結帳細故，顧客拿手指虎、店員拿剪刀互毆，雙方均送醫並互控傷害。3月，數名少年互看不爽，相約西門町獅子林大樓各持西瓜刀、球棒追砍，造成3人重傷，4名涉案少年移辦。4月，韓籍留學生在西門町遭酒醉男子持刀砍傷。

萬華區因角頭林立，幫派間不時糾紛鬥毆。4月初連假，信義區夜店區兩名男子酒後碰撞爆發口角，全被帶回保護管束。中山區聲色場所多，晚間笙歌之際，鬥毆傷害案件更不時發生。

西門所及三張犁派出所的警力都幾近滿編，西門所60名警察，三張所有74人，但每天有1/3到2/5的警察輪休，每天實際可用警力最多只有2/3，扣除內勤、幹部、刑事專案小隊等，剩餘警力才分班使用。

以三張所為例，每月報案數平均約2700件，處理遺失物約350件，開立報案單件數刑案約130件左右，備案件數為230上下；這還不包括交通取締與疏導、為民服務、防詐勤務、日常巡邏、夜店守望等。