民眾太依賴警察…動不動就報案 排擠治安警力

歷任警政署長都致力減少警察協辦業務，設法想減輕員警不必要的工作負擔，但警方說，民眾對警察太依賴，遇到事情第一個念頭就是找警察，員警就算百般不願意，也難以拒絕，這也排擠了街頭治安的警力。

一名派出所所長指出，北市蛋黃區繁重派出所一天處理案件平均約百件上下，案類五花八門，連情侶吵架、鄰居狗叫、鑰匙掉了都要警方處理；勤務也相當繁重，重要商圈須編排常態性守望，不定期實施封鎖性路檢、擴大臨檢等掃蕩勤務。

另一名派出所所長說，現在協辦事項確實比較少，多是強制執行或行政單位稽查，需要警察陪同，如配合社會局的遊民訪查、文化局的活動交通維持、配合教育局的校慶安全維護或衛生局的防疫、噴藥工作等。

他說，民眾報案千奇百怪，常造成警察工作負擔，像老舊公寓的馬桶聲太吵，鄰居告妨害安寧，員警到場須好聲好氣解釋必須各方協調，這也不是警察業務。也有民眾鑰匙不見或忘在家裡，不是找鎖匠，而是要警察到場幫忙。還有汽車沒油、男女朋友吵架，也常有人直接「報警處理」。

一名所長說，警察的行政協助業務雖然減少，但仍有不合理事項，例如刑事被告報到，最後是由警察負責，這些被告已進入司法程序，應該是到地檢署簽到，政府便宜行事仍要警察負責。