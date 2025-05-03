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北市府表揚金婚 青梅竹馬結縭76年譜下戀愛傳奇

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右一）政出席「114年金婚表揚典禮」，與現場婚齡最高（76年）的朱克順、李守婍白金婚佳偶及家人合影，洋溢著喜悅温馨的氣氛。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（右一）政出席「114年金婚表揚典禮」，與現場婚齡最高（76年）的朱克順、李守婍白金婚佳偶及家人合影，洋溢著喜悅温馨的氣氛。記者林俊良／攝影

台北市民政局上午舉行114年金婚表揚典禮，共表揚80對婚齡逾半世紀的恩愛夫妻，包括3對白金婚，婚齡超過70年與76對金婚佳偶。其中「婚齡」76年伴侶朱克順、李守婍，分別是98歲和97歲，兩人是青梅竹馬，譜下戀愛傳奇。

兩人是青梅竹馬，小時候感情就非常要好，李守婍搬了家，朱克順參加青年軍服役，雖然歷經波折，但卻讓人感到格外珍惜、格外甜蜜。朱克順表示，這個家能過得安穩，就是靠妻子省吃儉用、默默地撐起來的，她感謝上帝，讓他擁有這麼一位賢慧又可愛的太太。

另一對婚齡64年的伴侶則是「愛在戰火蔓延時」93歲的潘潤星與88歲梁妙梅，有一段開啟於戰亂延續逾70年的愛情，兩人相識於上世紀的30年代，因戰亂遷居到香港，之後潘到台灣讀師範學校，梁妙梅雖然追求者眾，卻沒有因為隔著台灣海峽而移情別戀。

潘潤星提出結婚的要求時，梁義無反顧就到了只有石頭路的鄉間與先生相守，並為他生下5個可愛的孩子。生活中也常拌嘴，互相消遣，但這卻不改兩人之間的濃情蜜意，堪稱晚輩婚姻的典範。

台北市長蔣萬安參加金婚表揚大會，他說，看到會中這麼多長輩們已經結婚50年、70年甚至更久的都有，都讓他非常的感動。剛剛看了各位長輩的戀愛過程影片介紹實在非常精彩感人。很多人從小青梅竹馬，一路攜手走到現在；有些經過戰亂，後來重逢；有些離鄉背井，來到台灣落地生根，還有經過長時間的遠距離，但是都一一克服了各項挑戰。各位長輩都是我們欽羨和值得學習的對象，更是婚姻和家庭的模範跟表率。

蔣萬安說，他偷偷算了自己結婚幾年，原本以為自己有3個孩子，感覺好像結婚很多年了，結果才17年，跟在場的婚姻前輩們，根本是幼稚園等級，至今他仍在這條路上不斷摸索學習，想要達到像在場各位長輩的50年、70年還有好長一段路要走。

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