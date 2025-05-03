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傳統市場節登場 台北市公布點心金賞得主

中央社／ 台北3日電

台北市產發局今天表示，傳統市場節登場，公布「點心運動會」金賞得主，東方小食組由士東市場的童家饅頭等3家獲獎，西方茶點組是水源市場的索菲烤布蕾等3家奪獎。

台北市政府產業發展局發布新聞資料指出，2025台北傳統市場節在花博長廊廣場盛大登場，為期2天的活動邀集50攤以上的市場人氣美食，第一天推出今年主題「點心運動會」競賽，集結東方小食與西方茶點共42項點心。

產發局表示，經專業評審與30名市民組成評鑑團進行公開美食評選的現場試吃與評分，並結合先前市場、行銷、美食等專業領域專家進行評核後，金賞得主出爐。

產發局指出，東方小食組由士東市場的童家饅頭、南門市場的南園食品店、南門市場的德慶港點奪下金賞，西方茶點組由中山商場的迷上甜點「可麗露de秘密基地」、水源市場的民享號咖啡、水源市場的索菲烤布蕾奪金賞，由市府秘書長李泰興發獎。

李泰興致詞時說，台北傳統市場節今年以「點心運動會」為主題，也響應將到來的2025雙北世界壯年運動會，期待以市場點心美食，展現台北市場多元與創新，也歡迎世界各地的朋友感受市場的熱情與美味。

市場處表示，今年傳統市場節除有精彩競賽外，現場同步販售限量8折消費券，另有多項專屬優惠，凡持2025世壯運參賽證明可享限量加碼好康等。活動詳細資訊可至「台北好市發聲」臉書（Facebook）粉絲專頁。

美食 運動 點心

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