「台北國際龍舟錦標賽」祈求平安順利 蔣萬安為龍舟點睛

2025年臺北國際龍舟錦標賽將於5月30日至6月1日熱血開戰，為延續端午民俗精神、祈求賽事順利，今天由台北市長蔣萬安親自擔任主祭官，偕同體育局游竹萍局長、雙北世壯運吉祥物-壯寶及多位貴賓們，依循古禮完成請神、遶境、點睛與祭江儀式，不僅為「台北國際龍舟錦標賽」祈求平安順利，也為「2025雙北世界壯年運動會」祈願圓滿成功。

點睛祈福儀典特別選在全臺唯一主祀屈原的洲美里屈原宮舉行，現場邀請六支來自不同背景的龍舟隊伍共同祭拜，包括在地傳承的「洲美傳承龍舟隊」、企業參與的「旭源人龍舟隊」、促進國際交流的「AIT美國在台協會」、

「台日交流龍舟隊」、由醫護人員組成的「胸腔戰士龍舟隊」以及積極參與龍舟運動多年的「大佳鐵汗龍舟隊」。來自不同世代、族群與國家的隊伍齊聚一堂，象徵龍舟運動的包容性與凝聚力，也為即將展開的2025雙北世界壯年運動會國際賽事注入團結與祝福的力量。

蔣萬安市長表示，龍舟運動結合速度、力量與默契，是最能展現團隊精神的競技之一。台北國際龍舟錦標賽不僅是年度體育盛會，更是城市文化與全民參與的重要展現。今年賽事吸引221支隊伍報名參加，跨越世代、族群與語言的界線，大家都因為對龍舟的熱愛而齊聚一堂，這正是龍舟運動的魅力，更是臺北的力量。同時市長也期勉選手們全力以赴，在挑戰自我極限之餘，「2025雙北世界壯年運動會」即將登場，邀請所有選手及市民朋友們共襄盛舉，讓世界看見臺北的熱情與能量。