「台北國際龍舟錦標賽」祈求平安順利 蔣萬安為龍舟點睛
2025年臺北國際龍舟錦標賽將於5月30日至6月1日熱血開戰，為延續端午民俗精神、祈求賽事順利，今天由台北市長蔣萬安親自擔任主祭官，偕同體育局游竹萍局長、雙北世壯運吉祥物-壯寶及多位貴賓們，依循古禮完成請神、遶境、點睛與祭江儀式，不僅為「台北國際龍舟錦標賽」祈求平安順利，也為「2025雙北世界壯年運動會」祈願圓滿成功。
點睛祈福儀典特別選在全臺唯一主祀屈原的洲美里屈原宮舉行，現場邀請六支來自不同背景的龍舟隊伍共同祭拜，包括在地傳承的「洲美傳承龍舟隊」、企業參與的「旭源人龍舟隊」、促進國際交流的「AIT美國在台協會」、
「台日交流龍舟隊」、由醫護人員組成的「胸腔戰士龍舟隊」以及積極參與龍舟運動多年的「大佳鐵汗龍舟隊」。來自不同世代、族群與國家的隊伍齊聚一堂，象徵龍舟運動的包容性與凝聚力，也為即將展開的2025雙北世界壯年運動會國際賽事注入團結與祝福的力量。
蔣萬安市長表示，龍舟運動結合速度、力量與默契，是最能展現團隊精神的競技之一。台北國際龍舟錦標賽不僅是年度體育盛會，更是城市文化與全民參與的重要展現。今年賽事吸引221支隊伍報名參加，跨越世代、族群與語言的界線，大家都因為對龍舟的熱愛而齊聚一堂，這正是龍舟運動的魅力，更是臺北的力量。同時市長也期勉選手們全力以赴，在挑戰自我極限之餘，「2025雙北世界壯年運動會」即將登場，邀請所有選手及市民朋友們共襄盛舉，讓世界看見臺北的熱情與能量。
體育局表示，今年台北國際龍舟錦標賽以「仲夏臺北 壯志同心破浪前行」為年度主題，期待透過熱血賽事與民俗文化融合，讓來自國內外的選手與市民朋友深刻感受臺灣端午節的文化底蘊與傳統精神。除了為期三天的精采龍舟競技賽事，活動現場亦打造充滿趣味與互動的「端午嘉年華」，規劃包含融合創意與科學的「飛車立蛋挑戰賽」、寓教於樂的「龍舟小選手培訓營」，以及全齡參與的「體育闖關互動體驗」，邀請全民齊聚河畔觀賽應援、體驗民俗，在競渡熱潮中一同感受節慶活力與城市魅力。
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