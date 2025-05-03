快訊

被無照少年狠撞重傷…陽交大教授國科會計畫泡湯 少年雙親需賠125萬

皮卡和賓士相撞全毀！黃石公園附近嚴重車禍 6華人旅客身亡

朱立倫稱北市5藍委安全 趙少康搖頭「民調不能看」：安慰自己而已

辛殿麻辣鍋還原冰淇淋玻璃事件 顧客打臉批扭曲事實

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
有民眾控訴，前天至「辛殿麻辣鍋」信義店用餐，食用冰淇淋吃到碎玻璃。圖／取自臉書「爆料公社」
有民眾控訴，前天至「辛殿麻辣鍋」信義店用餐，食用冰淇淋吃到碎玻璃。圖／取自臉書「爆料公社」

知名連鎖店「辛殿麻辣鍋」信義店爆食安問題，用餐民眾楊先生控，前天食用冰淇淋吃到碎玻璃，業者昨聲明致歉並列出處理時間軸後，楊批辛殿不實聲明、扭曲事實、抹黑受害人，令人寒心。北市府今表示，消費者如對店家處理不滿意，可提消費爭議申訴。

辛殿麻辣鍋昨下午在臉書粉專發出玻璃杯破裂事件聲明，深表歉意，並對受影響的顧客致上最誠摯的關懷與歉意；會以最負責任的態度處理此事，並持續公開後續改善結果，確保每一位顧客都能安心用餐。另也附上當天處理時間軸，包含店長退費、顧客拒絕就醫、給予慰問金等細節。

楊先生昨晚在臉書「爆料公社」指出，「辛殿發布不實聲明，態度極其惡劣」，看到辛殿的處理方式，就是對受害人進行抹黑與扭曲事實，營造對受害者不利的形象，實在是令人寒心。他還原處理經過，店長沒有退費而是折抵部分餐費、他與友人自行搭乘計程車就醫、多次拒絕辛殿公司欲提供的紅包等。

台北市政府主任消費者保護官楊麗萍今表示，消費者如對店家處理不滿意，可向北市府消費者保護中心提起消費爭議申訴，會由衛生局函請業者妥善處理，如業者處理仍不滿意，可提起第二次申訴，將由法務局消保官邀集雙方協商。

台北市衛生局衛生局食品藥物管理科長林冠蓁說，消費者申請消費爭議調處後，法務局會轉給衛生局函文業者妥善處理，如消費者仍不滿意，可提起二次申訴，會由法務局消費者保護中心調處。

知名連鎖店「辛殿麻辣鍋」昨下午在臉書粉專發出玻璃杯破裂事件聲明，並附上當天處理時間軸，卻引發當事消費者不滿。圖／取自臉書「辛殿麻辣鍋」
知名連鎖店「辛殿麻辣鍋」昨下午在臉書粉專發出玻璃杯破裂事件聲明，並附上當天處理時間軸，卻引發當事消費者不滿。圖／取自臉書「辛殿麻辣鍋」

北市府 消費者 衛生局

延伸閱讀

「園長之子」毛畯珅性侵女童判關28年8月 家長籲北市府認錯負責

辛殿麻辣鍋信義店冰淇淋驚見碎玻璃 北市衛生局稽查結果曝

連鎖火鍋店「冰淇淋藏碎玻璃」！店家要求撤文、怒提告

北市抽驗茶葉、花草茶50件 12%不合格

相關新聞

「台北國際龍舟錦標賽」祈求平安順利 蔣萬安為龍舟點睛

2025年臺北國際龍舟錦標賽將於5月30日至6月1日熱血開戰，為延續端午民俗精神、祈求賽事順利，今天由台北市長蔣萬安親自...

辛殿麻辣鍋還原冰淇淋玻璃事件 顧客打臉批扭曲事實

知名連鎖店「辛殿麻辣鍋」信義店爆食安問題，用餐民眾楊先生控，前天食用冰淇淋吃到碎玻璃，業者昨聲明致歉並列出處理時間軸後，...

大安森林公園公廁變身 「新一代」通風、採光設計曝光

呼應市民對公園如廁品質與便利性的高度期待，台北市公園處啟動大安森林公園6號公廁新建工程，考量採光與通風，提供明亮清新、乾...

推動社宅10年累積3.6萬戶 「新北社宅十年有成」專書今發表

新北市政府今於中和安邦青年社會住宅舉辦「社宅專書成果發表會暨入厝園遊會」，見證新北推動社會住宅十年來的重要里程碑。新北市...

淡水南瓜季 屯山阿嬤打造9座彩色南瓜隧道今起免費開放參觀

每年5至6月為新北市淡水區南瓜產季，有「屯山阿嬤」稱號的農友謝簡素透過棚架式栽培，打造成9座「南瓜隧道」，總長超過400...

114年北市金婚表揚典禮 蔣萬安見證80對夫妻金婚誌喜

台北市政府今天於台北晶華酒店舉辦「114年金婚表揚典禮」，共表揚80對婚齡逾半世紀的恩愛夫妻，包括4對白金婚(婚齡超過7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。