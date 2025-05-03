辛殿麻辣鍋還原冰淇淋玻璃事件 顧客打臉批扭曲事實

知名連鎖店「辛殿麻辣鍋」信義店爆食安問題，用餐民眾楊先生控，前天食用冰淇淋吃到碎玻璃，業者昨聲明致歉並列出處理時間軸後，楊批辛殿不實聲明、扭曲事實、抹黑受害人，令人寒心。北市府今表示，消費者如對店家處理不滿意，可提消費爭議申訴。

辛殿麻辣鍋昨下午在臉書粉專發出玻璃杯破裂事件聲明，深表歉意，並對受影響的顧客致上最誠摯的關懷與歉意；會以最負責任的態度處理此事，並持續公開後續改善結果，確保每一位顧客都能安心用餐。另也附上當天處理時間軸，包含店長退費、顧客拒絕就醫、給予慰問金等細節。

楊先生昨晚在臉書「爆料公社」指出，「辛殿發布不實聲明，態度極其惡劣」，看到辛殿的處理方式，就是對受害人進行抹黑與扭曲事實，營造對受害者不利的形象，實在是令人寒心。他還原處理經過，店長沒有退費而是折抵部分餐費、他與友人自行搭乘計程車就醫、多次拒絕辛殿公司欲提供的紅包等。

台北市政府主任消費者保護官楊麗萍今表示，消費者如對店家處理不滿意，可向北市府消費者保護中心提起消費爭議申訴，會由衛生局函請業者妥善處理，如業者處理仍不滿意，可提起第二次申訴，將由法務局消保官邀集雙方協商。