新北市大漢溪新海濕地 首波荷花搶先盛開

照片取自新北市政府

位於新北市新月橋下的新海二期人工濕地今年首波荷花盛開，粉嫩嬌豔的荷花與翠綠荷葉相互映襯，出淤泥而不染，在春日陽光及雨珠點綴下，呈現出清新脫俗的自然美景，吸引許多民眾前來賞荷、拍照打卡。

新北市政府高灘地工程管理處處長黃裕斌指出，新海濕地屬於大漢溪人工濕地之一，主要功能為水質淨化與生態棲地復育。荷花作為水生植物，不僅有觀賞價值，其根系能吸附與分解水中污染物，對提升水質具有重要意義。

黃裕斌處長補充，目前荷花主要集中於新海二、三期人工濕地，花期預計可持續至六月。一般民眾可在天氣晴朗的上午9點至11點間前往，此時光線柔和、色彩飽和，同樣是最佳賞花與攝影時段，若遇春雨時分，水珠停留於荷葉上，攝影畫面更別具詩意。

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