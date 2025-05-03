快訊

被無照少年狠撞重傷…陽交大教授國科會計畫泡湯 少年雙親需賠125萬

皮卡和賓士相撞全毀！黃石公園附近嚴重車禍 6華人旅客身亡

朱立倫稱北市5藍委安全 趙少康搖頭「民調不能看」：安慰自己而已

別再亂丟垃圾 新北AI動態辨識準確率達九成

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

為有效遏止亂丟垃圾包等不當棄置行為，新北市環保局全面強化科技執法措施，截至目前於新北市已部署1,176組監視器，達成「一里一監視器」的目標。去年底更進一步於全市11區100處地點新增設147組線上供電監視器，其中40組導入具AI辨識技術的即時影像系統，可辨識亂丟垃圾等「動態行為」，準確率高達九成，辨識效率更為人眼辨識的六倍。

衛生局指出，根據113年統計資料，全年共開出18,955張因亂丟垃圾包、菸蒂等違規行為的罰單，其中高達76%來自監視器畫面舉證。環保局攜手有線電視業者，整合既有電力網絡，自去年底完成11區100處地點新設線上供電監視器，並支援即時雲端影像回傳功能。稽查人員可透過手機或網站平台即時查看現場狀況，免除更換設備電池及記憶卡的繁瑣流程，提升作業安全與效率，甚至能即時出勤前往髒亂熱點進行稽查與勸導。

環保局提醒，新北市依據「廢棄物清理法」針對亂丟垃圾包行為進行加重處分，首次即處以新臺幣3,600元罰鍰，最高可罰至6,000元，呼籲市民朋友勿心存僥倖，共同守護生活環境。

聚傳媒

環保局 監視器

延伸閱讀

汛期至新北273處易淹水處全面巡檢 民眾見側溝堵可打1999

海報、攝影、書法齊登場 新北警婦幼安全創意競賽徵件至8月底

新北表揚傑出與優良護理 沈永釗獲特殊貢獻獎

總統新北產業座談 業者提建軍工紡織品A Team

相關新聞

「台北國際龍舟錦標賽」祈求平安順利 蔣萬安為龍舟點睛

2025年臺北國際龍舟錦標賽將於5月30日至6月1日熱血開戰，為延續端午民俗精神、祈求賽事順利，今天由台北市長蔣萬安親自...

辛殿麻辣鍋還原冰淇淋玻璃事件 顧客打臉批扭曲事實

知名連鎖店「辛殿麻辣鍋」信義店爆食安問題，用餐民眾楊先生控，前天食用冰淇淋吃到碎玻璃，業者昨聲明致歉並列出處理時間軸後，...

大安森林公園公廁變身 「新一代」通風、採光設計曝光

呼應市民對公園如廁品質與便利性的高度期待，台北市公園處啟動大安森林公園6號公廁新建工程，考量採光與通風，提供明亮清新、乾...

推動社宅10年累積3.6萬戶 「新北社宅十年有成」專書今發表

新北市政府今於中和安邦青年社會住宅舉辦「社宅專書成果發表會暨入厝園遊會」，見證新北推動社會住宅十年來的重要里程碑。新北市...

淡水南瓜季 屯山阿嬤打造9座彩色南瓜隧道今起免費開放參觀

每年5至6月為新北市淡水區南瓜產季，有「屯山阿嬤」稱號的農友謝簡素透過棚架式栽培，打造成9座「南瓜隧道」，總長超過400...

114年北市金婚表揚典禮 蔣萬安見證80對夫妻金婚誌喜

台北市政府今天於台北晶華酒店舉辦「114年金婚表揚典禮」，共表揚80對婚齡逾半世紀的恩愛夫妻，包括4對白金婚(婚齡超過7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。