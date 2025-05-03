別再亂丟垃圾 新北AI動態辨識準確率達九成

照片取自新北市政府

為有效遏止亂丟垃圾包等不當棄置行為，新北市環保局全面強化科技執法措施，截至目前於新北市已部署1,176組監視器，達成「一里一監視器」的目標。去年底更進一步於全市11區100處地點新增設147組線上供電監視器，其中40組導入具AI辨識技術的即時影像系統，可辨識亂丟垃圾等「動態行為」，準確率高達九成，辨識效率更為人眼辨識的六倍。

衛生局指出，根據113年統計資料，全年共開出18,955張因亂丟垃圾包、菸蒂等違規行為的罰單，其中高達76%來自監視器畫面舉證。環保局攜手有線電視業者，整合既有電力網絡，自去年底完成11區100處地點新設線上供電監視器，並支援即時雲端影像回傳功能。稽查人員可透過手機或網站平台即時查看現場狀況，免除更換設備電池及記憶卡的繁瑣流程，提升作業安全與效率，甚至能即時出勤前往髒亂熱點進行稽查與勸導。

環保局提醒，新北市依據「廢棄物清理法」針對亂丟垃圾包行為進行加重處分，首次即處以新臺幣3,600元罰鍰，最高可罰至6,000元，呼籲市民朋友勿心存僥倖，共同守護生活環境。

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