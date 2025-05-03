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大安森林公園公廁變身 「新一代」通風、採光設計曝光

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市公園處啟動大安森林公園6號公廁新建工程。電腦摸擬圖。北市公園處提供
台北市公園處啟動大安森林公園6號公廁新建工程。電腦摸擬圖。北市公園處提供

呼應市民對公園如廁品質與便利性的高度期待，台北市公園處啟動大安森林公園6號公廁新建工程，考量採光與通風，提供明亮清新、乾淨整潔的如廁環境，提供更舒適、友善的使用體驗。工程已於114年4月28日開工，並預計於114年年底完工，工期共計200天。

大安森林公園6號公廁位於大安森林公園東北側，臨建國南路，且緊鄰建國花市、兒童遊戲場、兒童小舞台及地下停車場出口，是園區內人流最密集的節點之一。由於原有公廁使用年限已久、空間狹小，已無法滿足龐大的使用需求，經評估後決定全面重建，以提供市民更加舒適、安全與現代化的如廁環境。

公園處指出，這次新建工程在原址重新設計並擴大使用腹地，廁間的數量增加至14間，並新增親子與無障礙廁所，另採用無高低差的順平設計，以實踐高齡友善理念。

公園處表示，施工期間6號公廁將全面封閉，公園處也同步規畫替代如廁動線，建議民眾可改至園內4號及5號公廁，或地下停車場附設廁所使用，現場也將張貼標示協助引導，另規畫臨時廁所供民眾使用。

公園處王淑雅主任表示，公共如廁空間是城市服務品質的重要指標，此次工程不僅提升硬體設備與服務功能，也納入無障礙、親子及高齡友善等多元設計理念，將公廁升級為更包容、友善的公共空間。施工期間造成的不便，敬請市民體諒與配合。

公廁 大安森林公園 廁所

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