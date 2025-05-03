快訊

十分老街附近傳火警！台鐵平溪線列車延誤

王力宏爆舞台事故！演唱會剛開就出事 驚險畫面曝光！

新竹關西小鎮驚爆命案！ 男遭3惡煞闖入住處圍毆慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

推動社宅10年累積3.6萬戶 「新北社宅十年有成」專書今發表

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市政府今於中和安邦青年社會住宅舉辦「社宅專書成果發表會暨入厝園遊會」，見證新北推動社會住宅十年來的重要里程碑。記者江婉儀／攝影
新北市政府今於中和安邦青年社會住宅舉辦「社宅專書成果發表會暨入厝園遊會」，見證新北推動社會住宅十年來的重要里程碑。記者江婉儀／攝影

新北市政府今於中和安邦青年社會住宅舉辦「社宅專書成果發表會暨入厝園遊會」，見證新北推動社會住宅十年來的重要里程碑。新北市長侯友宜表示，新北近10年大力推動社宅，用多元興辦模式，迄今已有3.6萬戶。

城鄉局表示，三重中和是社宅BOT案，開創公私協力模式；新莊新豐社宅透過容積獎勵捐贈取得社宅供給；永和中正橋社宅與派出所共構，將資源運用最大化；三峽國光社宅提供公托長照服務，打造宜居共融生活環境。

土城員和社宅以青年共居為核心概念，導入社區共享空間和活動結合新場域；新店民安社宅將工業區變更回饋，回應社宅需求；新店央北社宅結合醫養，提升地區服務效能；板橋民權社宅透過都市更新取得社宅及公益空間，落實居住正義目標。

此外，新北推出「青銀共居」、「合作共居」、「高齡友善換居」、「長者安心居方案」等全國首創計畫，打造跨世代融合、互助共居的全齡安養社區。也推動「租金依所得分級」、「育兒家庭入住加籤」等精進政策，讓社宅入住制度更公平合理，扶助青年家庭及弱勢族群。

城鄉局指出，「宜居家園的追尋—新北社宅十年有成」專書完整記錄市府十年來從政策規畫、建設推動到制度創新的各項努力，也將作為未來各縣市推動社宅的重要參考。

新北市議員金瑞龍表示，未來當然希望爭取更多社宅，中和比較特別，有很多中央甚至外縣市政府的用意，希望能藉由溝通協調，推動更多社宅基地，照顧更多有需要的民眾。

市議員張嘉玲認為，中和算是新北社宅量體多的地方，因為公有地比較完整，興建不會被拖延阻礙，除了中央的用地，新北市府應該要盤點手上資源，能用的地點就要釋放，不要放著不做。

新北市政府今於中和安邦青年社會住宅舉辦「社宅專書成果發表會暨入厝園遊會」，見證新北推動社會住宅十年來的重要里程碑。記者江婉儀／攝影
新北市政府今於中和安邦青年社會住宅舉辦「社宅專書成果發表會暨入厝園遊會」，見證新北推動社會住宅十年來的重要里程碑。記者江婉儀／攝影
新北市政府今於中和安邦青年社會住宅舉辦「社宅專書成果發表會暨入厝園遊會」，見證新北推動社會住宅十年來的重要里程碑。記者江婉儀／攝影
新北市政府今於中和安邦青年社會住宅舉辦「社宅專書成果發表會暨入厝園遊會」，見證新北推動社會住宅十年來的重要里程碑。記者江婉儀／攝影

中和 社宅

延伸閱讀

國民黨遭收押黨部書記長兼選委會委員 新北市府：將通報免職

新北中和雙屍案曝「漏洞」 議員、專家籲強化照護機制

新北中和社宅施工挖破自來水管 14里近1.5萬戶停水到明早6時

北市社宅「隨到隨辦」採掛號郵寄 挨批像衝廟門搶頭香

相關新聞

推動社宅10年累積3.6萬戶 「新北社宅十年有成」專書今發表

新北市政府今於中和安邦青年社會住宅舉辦「社宅專書成果發表會暨入厝園遊會」，見證新北推動社會住宅十年來的重要里程碑。新北市...

淡水南瓜季 屯山阿嬤打造9座彩色南瓜隧道今起免費開放參觀

每年5至6月為新北市淡水區南瓜產季，有「屯山阿嬤」稱號的農友謝簡素透過棚架式栽培，打造成9座「南瓜隧道」，總長超過400...

114年北市金婚表揚典禮 蔣萬安見證80對夫妻金婚誌喜

台北市政府今天於台北晶華酒店舉辦「114年金婚表揚典禮」，共表揚80對婚齡逾半世紀的恩愛夫妻，包括4對白金婚(婚齡超過7...

北市人行道修繕「齊頭式」分配 議員曝這2區永遠跟不上進度

北市今年人行道待修繕共939件、總面積30萬平方公尺，議員王欣儀發現，新工處平均分配給12個行政區，每一區的修繕面積固定...

汛期至新北273處易淹水處全面巡檢 民眾見側溝堵可打1999

每年5月至11月是汛期，近年極端天氣影響，瞬間強降雨都可能造成不小的災情。新北市環保局針對全市273處易積淹水地點全面巡...

海報、攝影、書法齊登場 新北警婦幼安全創意競賽徵件至8月底

新北市警局舉辦婦幼安全創意競賽，即日起熱烈開跑，包括海報、攝影、書法齊登場，歡迎新北市各公私立國小學生及全體國民發揮創意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。