推動社宅10年累積3.6萬戶 「新北社宅十年有成」專書今發表

新北市政府今於中和安邦青年社會住宅舉辦「社宅專書成果發表會暨入厝園遊會」，見證新北推動社會住宅十年來的重要里程碑。新北市長侯友宜表示，新北近10年大力推動社宅，用多元興辦模式，迄今已有3.6萬戶。

城鄉局表示，三重中和是社宅BOT案，開創公私協力模式；新莊新豐社宅透過容積獎勵捐贈取得社宅供給；永和中正橋社宅與派出所共構，將資源運用最大化；三峽國光社宅提供公托長照服務，打造宜居共融生活環境。

土城員和社宅以青年共居為核心概念，導入社區共享空間和活動結合新場域；新店民安社宅將工業區變更回饋，回應社宅需求；新店央北社宅結合醫養，提升地區服務效能；板橋民權社宅透過都市更新取得社宅及公益空間，落實居住正義目標。

此外，新北推出「青銀共居」、「合作共居」、「高齡友善換居」、「長者安心居方案」等全國首創計畫，打造跨世代融合、互助共居的全齡安養社區。也推動「租金依所得分級」、「育兒家庭入住加籤」等精進政策，讓社宅入住制度更公平合理，扶助青年家庭及弱勢族群。

城鄉局指出，「宜居家園的追尋—新北社宅十年有成」專書完整記錄市府十年來從政策規畫、建設推動到制度創新的各項努力，也將作為未來各縣市推動社宅的重要參考。

新北市議員金瑞龍表示，未來當然希望爭取更多社宅，中和比較特別，有很多中央甚至外縣市政府的用意，希望能藉由溝通協調，推動更多社宅基地，照顧更多有需要的民眾。