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淡水南瓜季 屯山阿嬤打造9座彩色南瓜隧道今起免費開放參觀
每年5至6月為新北市淡水區南瓜產季，有「屯山阿嬤」稱號的農友謝簡素透過棚架式栽培，打造成9座「南瓜隧道」，總長超過400公尺，5種顏色的南瓜隧道成為淡水熱門景點，今日起至5月底開放免費參觀，今年淡水區農會也與周遭農場合作，增加5處小型南瓜隧道。
謝簡素打造的的南瓜隧道，位於淡水區屯山里淡金路五段十號橋旁的農田，可在淡水捷運站搭乘公車至灰瑤子站或屯山國小站下車再步行前往，今年從5月3日開放至5月底。
南瓜隧道一共9座，總長超過400公尺，隧道內種植綠色「黑海」品種南瓜為主，搭配橘紅色「東昇」、灰色「瑞福」、磚紅色「春娘」及白色「李白」等超過5種顏色、10個品種的南瓜，也有南瓜牆可以拍美照，讓遊客置身於繽紛色彩的秘境中，現場也有新鮮現採的栗子南瓜讓遊客購買。
務農超過50年的謝簡素表示，每年種植南瓜以及維護隧道十分不容易，但看到南瓜隧道如此受歡迎，就覺得辛苦都是值得的，非常有成就感。謝簡素也呼籲，希望前來的遊客珍惜這期間限定的美景，不要隨意採摘瓜果及枝條。
淡水區農會總幹事高忠表示，今年除了屯山阿嬤的隧道外，農會也與牛埔有機農場、阿三哥農莊、樹林口農場、盧銘炎農場以及陳信助農場合作打造5處小型南瓜隧道，農場內除了隧道外還提供優質食農教育活動以及新鮮南瓜，歡迎民眾提前預約前往農場看南瓜、買南瓜。
另外，南瓜季來臨，高忠表示，超市及2處智慧販賣機市集也持續販售南瓜及相關商品，目前超市內各項南瓜系列商品都有優惠，最低可享8折優惠，也邀請在地餐飲業者加入栗子南瓜製作料理。
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