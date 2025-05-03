快訊

十分老街附近傳火警！台鐵平溪線列車延誤

王力宏爆舞台事故！演唱會剛開就出事 驚險畫面曝光！

新竹關西小鎮驚爆命案！ 男遭3惡煞闖入住處圍毆慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水南瓜季 屯山阿嬤打造9座彩色南瓜隧道今起免費開放參觀

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
每年5至6月為新北市淡水區南瓜產季，有「屯山阿嬤」稱號的農友謝簡素，透過棚架式栽培，打造成9座「南瓜隧道」。記者江婉儀／攝影
每年5至6月為新北市淡水區南瓜產季，有「屯山阿嬤」稱號的農友謝簡素，透過棚架式栽培，打造成9座「南瓜隧道」。記者江婉儀／攝影

每年5至6月為新北市淡水南瓜產季，有「屯山阿嬤」稱號的農友謝簡素透過棚架式栽培，打造成9座「南瓜隧道」，總長超過400公尺，5種顏色的南瓜隧道成為淡水熱門景點，今日起至5月底開放免費參觀，今年淡水區農會也與周遭農場合作，增加5處小型南瓜隧道。

謝簡素打造的的南瓜隧道，位於淡水區屯山里淡金路五段十號橋旁的農田，可在淡水捷運站搭乘公車至灰瑤子站或屯山國小站下車再步行前往，今年從5月3日開放至5月底。

南瓜隧道一共9座，總長超過400公尺，隧道內種植綠色「黑海」品種南瓜為主，搭配橘紅色「東昇」、灰色「瑞福」、磚紅色「春娘」及白色「李白」等超過5種顏色、10個品種的南瓜，也有南瓜牆可以拍美照，讓遊客置身於繽紛色彩的秘境中，現場也有新鮮現採的栗子南瓜讓遊客購買。

務農超過50年的謝簡素表示，每年種植南瓜以及維護隧道十分不容易，但看到南瓜隧道如此受歡迎，就覺得辛苦都是值得的，非常有成就感。謝簡素也呼籲，希望前來的遊客珍惜這期間限定的美景，不要隨意採摘瓜果及枝條。

淡水區農會總幹事高忠表示，今年除了屯山阿嬤的隧道外，農會也與牛埔有機農場、阿三哥農莊、樹林口農場、盧銘炎農場以及陳信助農場合作打造5處小型南瓜隧道，農場內除了隧道外還提供優質食農教育活動以及新鮮南瓜，歡迎民眾提前預約前往農場看南瓜、買南瓜。

另外，南瓜季來臨，高忠表示，超市及2處智慧販賣機市集也持續販售南瓜及相關商品，目前超市內各項南瓜系列商品都有優惠，最低可享8折優惠，也邀請在地餐飲業者加入栗子南瓜製作料理。

每年5至6月為新北市淡水區南瓜產季，有「屯山阿嬤」稱號的農友謝簡素，透過棚架式栽培，打造成9座「南瓜隧道」。記者江婉儀／攝影
每年5至6月為新北市淡水區南瓜產季，有「屯山阿嬤」稱號的農友謝簡素，透過棚架式栽培，打造成9座「南瓜隧道」。記者江婉儀／攝影

南瓜 淡水 農會

延伸閱讀

淡水河景第一排！ 「安克黑咖啡 Ancre café」 淡水景觀咖啡廳 咖啡配超Q鬆餅甜甜圈，太愜意啦

淡水南瓜隧道開跑 季節限定繽紛景點

淡水拾光市集第2彈 東西多人潮熱絡超好逛

淡水73歲老翁駕駛25年老賓士 火燒車緊急求救

相關新聞

推動社宅10年累積3.6萬戶 「新北社宅十年有成」專書今發表

新北市政府今於中和安邦青年社會住宅舉辦「社宅專書成果發表會暨入厝園遊會」，見證新北推動社會住宅十年來的重要里程碑。新北市...

淡水南瓜季 屯山阿嬤打造9座彩色南瓜隧道今起免費開放參觀

每年5至6月為新北市淡水區南瓜產季，有「屯山阿嬤」稱號的農友謝簡素透過棚架式栽培，打造成9座「南瓜隧道」，總長超過400...

114年北市金婚表揚典禮 蔣萬安見證80對夫妻金婚誌喜

台北市政府今天於台北晶華酒店舉辦「114年金婚表揚典禮」，共表揚80對婚齡逾半世紀的恩愛夫妻，包括4對白金婚(婚齡超過7...

北市人行道修繕「齊頭式」分配 議員曝這2區永遠跟不上進度

北市今年人行道待修繕共939件、總面積30萬平方公尺，議員王欣儀發現，新工處平均分配給12個行政區，每一區的修繕面積固定...

汛期至新北273處易淹水處全面巡檢 民眾見側溝堵可打1999

每年5月至11月是汛期，近年極端天氣影響，瞬間強降雨都可能造成不小的災情。新北市環保局針對全市273處易積淹水地點全面巡...

海報、攝影、書法齊登場 新北警婦幼安全創意競賽徵件至8月底

新北市警局舉辦婦幼安全創意競賽，即日起熱烈開跑，包括海報、攝影、書法齊登場，歡迎新北市各公私立國小學生及全體國民發揮創意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。