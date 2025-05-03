北市人行道修繕「齊頭式」分配 議員曝這2區永遠跟不上進度

北市今年人行道待修繕共939件、總面積30萬平方公尺，議員王欣儀發現，新工處平均分配給12個行政區，每一區的修繕面積固定只有4583平方公尺，但「齊頭式」分配，造成南港區修繕進度可達100%，反觀大安、內湖2區卻只有9%、7%，遠遠跟不上進度，要求改善。北市新工處表示，必要時可跨區來協助施作。

去年是北市「交通安全年」北市府也推動人行環境改善，包括藉由人行道鋪面破損、拓寬、老舊更新、整併設施帶，並在適當路段做透水鋪面等措施，逐步完善「以人為本」無障礙的人行環境。

王欣儀指出，市長蔣萬安對改善人行環境應該是非常重視，但人行道待修繕，至今年4月15日止，全台北市待修案件共939件、總面積有30萬平方公尺，可是新工處是以各行政區平均分配的方式施作，每一區的修繕面積是固定的4583平方公尺。

王欣儀說，像在南港區，修繕面積分配到4589平方公尺，可以達到百分百修繕；大安區修繕面積高達5萬0407平方公尺，就只能夠修繕9%，成全台北市的倒數第二。

王欣儀指出，大安區待修面積5萬平方公尺，占全市待修總面積17%，照理說應按照需要修繕的比例的去分配，而不是按照每區「齊頭式」平等來分配修繕，造成部分行政區待修的人行道只會越拖越久、越拖越慢，永遠跟不上進度，應檢討改善。

新工處表示，目前確實發現有一些區域人行道需要更新的量比較多，為了要彌補工班，會另外用專案標發包來處理。因為年初在招商過程中，很多廠商不願意去做這種開口合約，認為點太少，希望有專案標才願意來標，未來會去找其他外縣市做專案標，針對量比較大的專案路段，例如大安路、師大路，用專案處理。

新工處也指出，今年人行道契約也訂定後擴條款，可擴充契約金額，滿足各區實際改善需求量，且所有人行道開口合約，皆以全市各行政區為標的，非僅限定於所得標的行政區，必要時可跨區協助施作。