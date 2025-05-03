快訊

新台幣2字頭要來了？外資大量拋匯後躲進台積電

NBA／范弗利特神射比下柯瑞 火箭攻守輾壓勇士逼進搶七

Nike、Adidas帶頭喊話！美76家鞋業連署求川普關稅戰「放鞋一馬」

聽新聞
0:00 / 0:00

北市人行道修繕「齊頭式」分配 議員曝這2區永遠跟不上進度

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
施工拓寬後的人行道。圖／台北市新工處提供
施工拓寬後的人行道。圖／台北市新工處提供

北市今年人行道待修繕共939件、總面積30萬平方公尺，議員王欣儀發現，新工處平均分配給12個行政區，每一區的修繕面積固定只有4583平方公尺，但「齊頭式」分配，造成南港區修繕進度可達100%，反觀大安、內湖2區卻只有9%、7%，遠遠跟不上進度，要求改善。北市新工處表示，必要時可跨區來協助施作。

去年是北市「交通安全年」北市府也推動人行環境改善，包括藉由人行道鋪面破損、拓寬、老舊更新、整併設施帶，並在適當路段做透水鋪面等措施，逐步完善「以人為本」無障礙的人行環境。

王欣儀指出，市長蔣萬安對改善人行環境應該是非常重視，但人行道待修繕，至今年4月15日止，全台北市待修案件共939件、總面積有30萬平方公尺，可是新工處是以各行政區平均分配的方式施作，每一區的修繕面積是固定的4583平方公尺。

王欣儀說，像在南港區，修繕面積分配到4589平方公尺，可以達到百分百修繕；大安區修繕面積高達5萬0407平方公尺，就只能夠修繕9%，成全台北市的倒數第二。

王欣儀指出，大安區待修面積5萬平方公尺，占全市待修總面積17%，照理說應按照需要修繕的比例的去分配，而不是按照每區「齊頭式」平等來分配修繕，造成部分行政區待修的人行道只會越拖越久、越拖越慢，永遠跟不上進度，應檢討改善。

新工處表示，目前確實發現有一些區域人行道需要更新的量比較多，為了要彌補工班，會另外用專案標發包來處理。因為年初在招商過程中，很多廠商不願意去做這種開口合約，認為點太少，希望有專案標才願意來標，未來會去找其他外縣市做專案標，針對量比較大的專案路段，例如大安路、師大路，用專案處理。

新工處也指出，今年人行道契約也訂定後擴條款，可擴充契約金額，滿足各區實際改善需求量，且所有人行道開口合約，皆以全市各行政區為標的，非僅限定於所得標的行政區，必要時可跨區協助施作。

人行道 北市府 王欣儀 議員

延伸閱讀

遇「照服蟑螂」生活頓失協助 北市議員籲居服員須有良民證

王大陸涉案起訴 北市社會局替代役工作曝光：不會接觸機密公文

北市房屋稅2.0系統出包影響5萬人 納稅人可以這麼做

影／基隆汽車失控衝人行道撞3機車1行人 5人輕重傷送醫

相關新聞

114年北市金婚表揚典禮 蔣萬安見證80對夫妻金婚誌喜

台北市政府今天於台北晶華酒店舉辦「114年金婚表揚典禮」，共表揚80對婚齡逾半世紀的恩愛夫妻，包括4對白金婚(婚齡超過7...

北市人行道修繕「齊頭式」分配 議員曝這2區永遠跟不上進度

北市今年人行道待修繕共939件、總面積30萬平方公尺，議員王欣儀發現，新工處平均分配給12個行政區，每一區的修繕面積固定...

汛期至新北273處易淹水處全面巡檢 民眾見側溝堵可打1999

每年5月至11月是汛期，近年極端天氣影響，瞬間強降雨都可能造成不小的災情。新北市環保局針對全市273處易積淹水地點全面巡...

海報、攝影、書法齊登場 新北警婦幼安全創意競賽徵件至8月底

新北市警局舉辦婦幼安全創意競賽，即日起熱烈開跑，包括海報、攝影、書法齊登場，歡迎新北市各公私立國小學生及全體國民發揮創意...

金山磺港淤積嚴重 衝擊蹦火仔文化

金山區磺港蹦火仔是新北市重要文化資產，但近年磺港淤積嚴重，去年至今漁船擱淺10次，漁港及蹦火仔存廢問題再度浮現。議員要求...

新月橋下荷花開 美到6月

新北市板橋新月橋下新海二期人工濕地今年首波荷花盛開，粉嫩嬌豔的荷花與翠綠荷葉相互映襯，在春日陽光及雨珠點綴，呈現出清新脫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。