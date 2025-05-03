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汛期至新北273處易淹水處全面巡檢 民眾見側溝堵可打1999
每年5月至11月是汛期，近年極端天氣影響，瞬間強降雨都可能造成不小的災情。新北市環保局針對全市273處易積淹水地點全面巡檢，同步清理道路側溝內的淤泥、垃圾，確保通暢。今年度第1季各區清潔隊清溝作業已執行約1008公里，清淤量達到1461公噸，環保局也提醒民眾，巡查居家周遭水溝蓋及洩水孔時，避免堆置雜物、或以橡膠墊覆蓋。
環保局指出，颱風及大雨來襲時，側溝排水的順暢與否攸關居民生命財產安全。各區清潔隊每日執行側溝巡檢及清淤作業，針對不同類型的側溝，例如市區格柵型與山區開口式側溝，採用人工清除或搭配高效能清溝車沖洗、吸泥。同時強化源頭管理，清查側溝是否有遭油水排入，並輔導餐飲業者安裝油水分離設施，以防止側溝堵塞，維護水流暢通。
環保局也同步展開相關的防汛整備，包括抓斗車、鏟裝機等重機具的數量盤點、功能檢查與保養作業，以確保災害發生時能即刻投入救災；同時補足消毒與環境衛生用藥，充盈庫存，並落實防汛查報及通報機制，提升應變緊急突發狀況的效能。
環保局表示，常見的排水阻塞原因多為落葉與雜物堆積，導致雨水無法順利排入側溝。民眾自主巡查居家周遭水溝蓋及洩水孔時，避免堆置雜物、或以橡膠墊覆蓋。若發現側溝堵塞，可撥打1999市政服務專線或通報當地清潔隊處理，維護溝渠排水順暢，減緩豪大雨造成的威脅。
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