海報、攝影、書法齊登場 新北警婦幼安全創意競賽徵件至8月底

新北市警局舉辦婦幼安全創意競賽，即日起熱烈開跑，包括海報、攝影、書法齊登場，歡迎新北市各公私立國小學生及全體國民發揮創意共同守護婦幼安全，成為守護婦幼、宣導安全觀念的最佳素材與典範，徵件期限至今年8月底。

為提升全民婦幼安全意識，今年新北市警局所舉辦的婦幼安全創作比賽共分為三大類別，包括「國民小學海報創作」、「攝影創作」及「書法創作」，「國民小學海報創作」為專屬新北市各公私立國小學生參與，讓學童們透過童趣畫筆，發揮對個人婦幼安全的理解與自我保護概念。

市警局表示，「攝影創作」及「書法創作」則針對全國民眾開放報名，無論年齡、職業，只要對婦幼安全議題有熱情與想法，皆歡迎踴躍參賽。

為鼓勵更多優秀作品響應參與，這屆比賽各類組將分別選出金、銀、銅獎及佳作6名，攝影及書法創作比賽最高可獲得1萬元禮券、獎盃及獎狀，總獎金高達12萬2000元，歡迎共襄盛舉，用創意與才華齊為婦幼安全發聲。

競賽活動收件日期自即日起至114年8月31日止（郵寄以郵戳為憑），參賽辦法、作品規範及更多活動資訊，可上新北市政府警察局婦幼警察隊官網、官方Facebook粉絲專頁及Instagram查詢。