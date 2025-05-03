金山磺港淤積嚴重 衝擊蹦火仔文化

金山區磺港蹦火仔是新北市重要文化資產，但近年磺港淤積嚴重，去年至今漁船擱淺10次，漁港及蹦火仔存廢問題再度浮現。議員要求在今年蹦火祭前清淤並徹底解決，市府漁業處表示，因港外海床淤砂高於港內，易隨海流飄砂回淤至港內及航道，已爭取研究經費釐清砂源，研擬解方。

「蹦火仔」是北海岸獨有捕魚方式，每年夏季是青鱗魚盛產期，漁民利魚群趨光性，使用磺石加水產生可燃氣體乙炔，點燃時發出「蹦」的巨響，「磺港漁火」也有金山八景之一美譽，2015年被登錄新北市文化資產。

市議員張錦豪指出，金山磺港長期淤積，去年至今已超過10艘船擱淺，造成財損，其中一艘修理費用高達一百多萬，漁民叫苦。他說，蹦火祭將在5月9日開跑，海陸遶境也將在6月1日開始，要求漁業處在5月底前完成清淤。

農業局長諶錫輝表示，早期因磺溪改道，砂源無法順利離岸，已爭取水利署和漁業署1600萬元研究計畫，找出原因治本，如無法將砂源阻擋在外，磺港存在性要再討論，或將船隻引導到野柳停放。

新北市漁業處表示，磺港漁港因港外海床淤砂高於港內，易隨海流飄砂回淤至港內及航道，為此每年都為漁港清淤。

漁業處說，學者推測是磺溪向河口輸砂，因颱風與潮汐將砂帶入漁港形成淤積，短期持續疏浚，長期則推動改善研究計畫，釐清砂源並提解決方案。