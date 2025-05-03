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新北導入AI抓亂丟垃圾 準確率9成籲民眾勿僥倖

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市環保局透過監視器影像取締機車違法亂丟垃圾。圖／新北市環保局提供
新北市環保局透過監視器影像取締機車違法亂丟垃圾。圖／新北市環保局提供

新北市環保局在全市部署1176組監視器，去年底在11區100處地點新增設147組線上監視器，其中40組導入具AI辨識技術的即時影像系統，可辨識亂丟垃圾等「動態行為」，準確率達9成。去年市府共開1萬8955張亂丟垃圾包、菸蒂違規行為罰單，高達76%來自監視器畫面舉證。

環保局說，過去受限電池續航與記憶卡容量，傳統移動式監視器每2至3天需派員更換設備，經與有線電視業者整合既有電力網絡，去年底完成11區100處地點新設線上供電監視器，並支援即時雲端影像回傳功能。稽查人員可透過手機或網站平台即時查看。

這100處監視點中，共有47處設置雙鏡頭設計，不論違規民眾是騎乘機車或駕駛汽車，從不同方向進出皆能清楚拍攝車牌，強化違規行為的蒐證力道。

環保局說，目前已有40組監視器搭載AI即時影像分析系統，能辨識垃圾丟擲的動作並判別手中持有的是否為垃圾，自去年11月至今年3月，累計成功辨識違規行為7058件，準確率達90%以上。並可自動擷取違規行為前後5秒影像，將6分鐘影片壓縮至1分鐘內完成分析，效率是人眼辨識的6倍。

環保局未來將逐步擴大線上供電及AI辨識監視器建置規模，同步升級AI軟體辨識能力，強化傳統監視影像分析應用，提升環境執法科技化與智能化，以改善市容。依廢棄物清理法亂丟垃圾包可加重處分，首次處3600元罰鍰，最高可罰至6000元。

環保局 監視器

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