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北市稽查食品自動販賣機有「漏洞」 議員憂食安

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市衛生局近2年稽查食品自動販賣機66次，但多是以食品作為夾取物的「夾娃娃機」店家。圖為示意圖。本報資料照片
北市衛生局近2年稽查食品自動販賣機66次，但多是以食品作為夾取物的「夾娃娃機」店家。圖為示意圖。本報資料照片

新型食品自動販賣機成長快速，北市衛生局近2年稽查食品自動販賣機66次，但真正的食品自動販賣機僅稽查6次，其餘都是以食品為夾取物的「夾娃娃機」店家，議員憂心有食安疑慮。衛生局承諾，會加強稽查、輔導業者。

議員何孟樺指出，過去2年衛生局稽查食品自動販賣機的紀錄，2023年稽查40次，462台販賣機；2024年卻僅稽查26次，337台販賣機。合計稽查66次，799個機台。稽查次數與機台數差距大，不同年度的數量浮動也大，原因正在於衛生局僅是被動收受移案，並未掌握食品自動販賣機點位及經營廠商。

她發現，有超商力推的咖啡自動販賣機，未遵循自動販賣機販售食品標示規定，不僅標示不完全，也沒有標示過敏原。現在食品自動販賣機類型多樣，也有中央廚房生產調理包，民眾在機台選購時加熱烹調，還有廠商以交易平台自居，提供保溫機台，引入多個商家產品販售，如果不及早進行管理，恐釀成食安漏洞。

針對60次稽查是食品作為夾取物的「夾娃娃機」，衛生局坦言，是因市面食品「夾娃娃機」比較多，另衛生局與中央都有針對選物販賣機專案稽查，過去稽查不合格的主要樣態，是廠商標示不清，會繼續稽查、輔導。

衛生局表示，針對不同型態的食品自動販賣機，除實地稽查與紀錄，同時透過民眾陳情與跨局處合作持續掌握動態，也要求自動販賣機業者定期回報機台設置地點、販售食品類型等，並輔導業者遵守食品衛生及標示相關規定。

衛生局指出，業者應於機台外部標示販賣業者名稱或姓名、地址及電話號碼；機台內販售包裝、散裝食品，應依食安法標示品名、內容物及食品添加物名稱等，業者也應隨時留意機台內販售食品品質及效期，以確保食安。

夾娃娃機 衛生局 販賣機

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