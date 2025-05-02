獨／還原「剴剴」遭虐 醫師曝：平安夜卻讓小小身軀承受這麼多不幸

男童「剴剴」疑遭保母姊妹虐死案，台大醫學院法醫所所長翁德怡肯定最初最警覺的是萬芳醫院急診醫護人員。事發當時的急診室值班主治醫師憶及，傷勢絕對不是這年紀的嬰幼兒照護中自然產生，「小小身軀承受這麼多不幸」，讓他感觸相當深。

剴剴到院前心跳停止送到萬芳醫院急救，當時急診室值班主治醫師如今回憶，當下知道剴剴心跳停止，即進行急救處置，同時發現他身上有一些新舊雜陳的傷勢，心跳停止可能不單純是內科原因所致，還有外力的可能性。以急診醫師養成教育來說，處理相關兒科案件時，若看到新舊雜陳的傷口，就得擔心是否有兒虐狀況發生。

這位醫師提到，雖然當下不能確定剴剴身上的傷勢是否為致死原因，但絕對不是這年紀的嬰幼兒照護中自然產生。他與兒科值班醫師、護理師等多個職類同仁討論後，一致認為剴剴狀況另有隱情，必須通報市府相關單位去做後續調查，「任何一個受過急診專科訓練的醫師，都會做同樣的決定。」

該醫師說，醫療團隊當下拍照存證，等到社工到場後，他帶社工稍微看一下剴剴的臉、軀幹等部分，特別說明這非一般傷勢，建議可做相關紀錄，院方也會向上通報。

該醫師表示，以當下急診繁忙情況，在救治病人時，沒辦法有過多個人情緒只能專注在急救過程，直到處理完，整個情緒就會湧現，甚至不斷回想當時片段；尤其那天是12月24日平安夜，讓他感觸相當深，溫馨的日子卻接到這麼不幸的案件，「小小身軀承受這麼多不幸，是滿難過的一件事。」

該醫師說，當時得知剴剴媽媽還在獄中，沒有親生父母在外守護，根本無法為他發聲；對於弱勢家庭，如果連第一線處理的醫護人員都沒有辦法幫他們發聲或尋求正義，關注的人可能少之又少。

該醫師坦言，從醫以來，一定遇過大大小小的急救案件，但不可否認，剴剴絕對是他印象最深刻的事件。院方通報後，他歷經日復一日的上班，沒預想到時隔多月，剴剴案會引起社會各界關注，自己後續也被通知配合警方做相關筆錄，剴剴傷勢、與團隊合作的過程，依然歷歷在目。

該醫師的家庭今年也剛迎來新生命，回想剴剴案事發至今，身為一名急診醫師、父親，內心更是滿滿不捨與心疼。他感謝自己與團隊當時為剴剴所做的一切，對於經手每一個兒科或非兒科的案件，更感到「急診醫師真的是社會事件第一線的守門員」，也對自己未來的職業生涯更有使命感。