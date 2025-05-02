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遇「照服蟑螂」生活頓失協助 北市議員籲居服員須有良民證

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
居服員照顧個案(示意圖)。記者蘇健忠／攝影。報系資料照
居服員照顧個案(示意圖)。記者蘇健忠／攝影。報系資料照

台北市老人人口增加，居家照服員需求也激增。議員陳宥丞指出，近年出現不良居服員詐財，甚至有「長照蟑螂」詐領服務費，質疑為何居服員不須申請良民證，也無法汰換。對此，社會局長姚淑文表示，將研議未來在北北基桃4市合作平台討論，也向中央建議修法。

陳宥丞指出，北市日前也出現「照服蟑螂」，先是欺騙照服者的家屬簽署文件，再向長照機構請領薪資，詐取超過3萬元服務費。還有居服員替長者代購餐點，卻在知道價格調降的情況下，仍跟長者收取原本的價格，侵占差額，再片面停止服務，讓長者瞬間生活頓失協助。

陳宥丞說，這類不良紀錄居服員一而再、再而三違反長照法規定，卻還一直在長照機構任職，就很有可能成為長者安全和財產的不定時炸彈。雖然依長照法，如果有登載不實、虐待或傷害長者等行為，可罰6千到3萬元，也可併處1個月以上1年以下停業處分；情節重大者，得廢止其證明，但仍無法嚇阻到居服員。

陳宥丞表示，最大的問題就在於「機構難以得知居服員違法紀錄」他建議，北市應比照新北市政府建立平台，註記不適任或曾違反相關規範的居服員，讓錄用的機構及照護者家屬都能知曉。

北市社會局表示，隨著機構及居服員數量增加，部分素行不適當的照服員到處轉換機構，恐造成社會大眾對於居家服務品質之疑慮，社會局將再次提醒居家機構，應落實勞動契約或聘用規定明定不得繼續聘用照顧服務員之條件，另研議於符合法規前提下，是否有條件開放資訊互享，防止不良居服員。

社會局也表示，針對居家機構之服務品質查核，也會透過法定評鑑、電話抽查或無預警實地訪視，進行裁罰或記點，111年起已裁罰5名居服員。

社會局老福科指出，如果居服員在任職期間涉犯刑法經判決1年以上之罪行，有授權機構可以予以解僱。社會局也會向警方調查居服員是否有涉犯性侵害案件的紀錄，也會要求錄用的社福機構提供居服員的良民證，但無強制規範。

居服員 長照

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