新北表揚傑出與優良護理 沈永釗獲特殊貢獻獎

新北市衛生局與新北市護理師護士公會及新北市助產師助產士公會，今天表揚護理傑出獎暨優良護理人員。「特殊貢獻獎」得主新北市立土城醫院副主任沈永釗守護護理人員權益而獲獎。

市長侯友宜今天下午表揚獲獎45名護理人員，及由新北市護理師護士公會推舉的99名優良護理人員，感謝他們長期堅守崗位，守護市民健康默默奉獻。

他說，護理師人員及助產人員，要服務404萬人口，工作非常辛苦。尤其，面對高齡化及多重疾病的患者愈來愈多，她們全年無休的為市民來服務，讓人感恩。

依據衛生局提供資料，土城醫院副主任沈永釗，長期積極參與政策倡議，為護理人力政策提出建言，獲得特殊貢獻獎。

衛生局說，也獲得特殊貢獻獎的亞東醫院副護理長黃鈺芳，曾罹患癌症，她治療告一段落後，立即重返護理崗位，20多年來，始終秉持謙卑學習，對病患給予耐心，做到互助互愛。

衛生局說，獲「教研貢獻獎」的陳雅如，結合人體工學與圓滾木翻身概念，研發「好好翻身墊」，榮獲專利證書，成功技轉，顯著降低長期臥床病患的骨折與壓瘡風險，實質改善照護品質。