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板南線列車異常影響800人 北捷啟動檢查專案

中央社／ 台北2日電

台北捷運板南線1部列車昨天因設備異常，導致車廂跳緊急照明及異味產生，約800名旅客受影響。北捷為維護旅客安全，將展開板南線全線車隊檢查專案，避免類似情形再次發生。

台北捷運板南線1部列車昨天下午發生異常，自忠孝復興站往頂埔方向出發後，車廂內燈光突然開始閃爍，且有多名旅客反映聞到濃烈燒焦味。北捷當時說明，因電源轉換器有異，導致照明出狀況，影響約800名旅客。

北捷今天發布新聞稿表示，後續詳查發現，這部列車電源轉換器的控制板件異常，因此轉由電池供電，並啟動車廂內緊急照明，同時關閉車門顯示器等非通風設備，以降低用電負載；另因電力煞車功能受影響，改由摩擦煞車，導致異味產生。

北捷指出，經更換板件後，列車功能皆已正常；基於維護旅客安全及確保服務品質，雖然類似異常狀況近3年僅此1件，仍將展開板南線全線車隊檢查專案，避免類似情形發生，預計7月31日前完成。

台北捷運 板南線

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