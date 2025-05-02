李梅樹紀念館特展 刻繪百年前台灣風景文物民情

李梅樹紀念館表示，目前展出日籍畫家立石鐵臣、恩地孝四郎等人畫作，透過畫筆可約略窺見百年前的台灣風土樣貌，恩地孝四郎後人伊東優里今天參觀版畫。

李梅樹紀念館館長李景光今天表示，今年是立石鐵臣誕辰120週年，「梅樹月」特展以立石鐵臣為主軸，匯聚日治時期至戰後初期，台、日藝術家群像作品，及其與台灣畫壇間深刻的連結。

館方說，特展以「風土的花蕊—獻給台灣的情書」為主題，包括「灣生畫家」立石鐵臣等，及台灣畫家陳澄波、李梅樹、顏水龍等人作品。透過油畫、版畫、水彩、素描、書信與文獻，勾勒近代台灣美術的跨文化發展。

記者下午步入紀念館，三峽區的國小正在戶外教學，有老師正講解「礦工畫家」洪瑞麟的畫作；成福國小教導主任謝基煌則指導學生欣賞立石鐵臣的百號油畫大作「身邊，由秋至冬」。這是自日本法政大學跨海借展，也是該畫作首度出國展出。

立石鐵臣右手繪製油畫，左手創作版畫。館方說，他深入民間探訪後，以敏銳且獨到的眼光觀察，透過版畫刻繪台灣本地的風土與民情。此次展出日治時期他為民俗研究刊物「民俗台灣」繪製的封面插圖，展現民國20、30年代台灣人物樣貌、生活用品等。

紀念館執行長李景文告訴中央社記者，除展出立石鐵臣畫作外，也展出享有盛名的日籍版畫家及裝幀設計家恩地孝四郎作品。包括4幅1921年來台灣繪製的油畫，及2幅1930年代創作的版畫，都是取材於台灣的作品。

其中，版畫「台北東門」與「台南孔子廟後門」是向恩地孝四郎的姐姐恩地加壽惠之孫輩借展。

目前住在日本兵庫縣的伊東優里，是加壽惠的孫女，她今天下午特地到紀念館，參觀展出的版畫與其他作品。當館方秀出恩地孝四郎的父親恩地轍，也就是伊東優里的曾祖父老照片時，她既感動又驚喜，一直拍照紀念。

該張照片是北白川宮能久親王，於1895年5月31日率日軍登陸台灣貢寮澳底時所攝影，目前由國立台灣歷史博物館典藏。

伊東優里告訴記者，很高興看見版畫作品在台灣重新裱褙展出，促進台日藝術文化交流。也希望館方蒐集的系列恩地孝四郎的相關文史資料，可以提供她珍藏。