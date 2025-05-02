快訊

北捷板南線驚傳「咬人」！莽男被撞暴走 勸架男遭反咬傷勢曝光

眼前發白倒地！子瑜閨蜜一氧化碳中毒送醫 最新病況曝光

李梅樹紀念館特展 刻繪百年前台灣風景文物民情

中央社／ 新北2日電

李梅樹紀念館表示，目前展出日籍畫家立石鐵臣、恩地孝四郎等人畫作，透過畫筆可約略窺見百年前的台灣風土樣貌，恩地孝四郎後人伊東優里今天參觀版畫。

李梅樹紀念館館長李景光今天表示，今年是立石鐵臣誕辰120週年，「梅樹月」特展以立石鐵臣為主軸，匯聚日治時期至戰後初期，台、日藝術家群像作品，及其與台灣畫壇間深刻的連結。

館方說，特展以「風土的花蕊—獻給台灣的情書」為主題，包括「灣生畫家」立石鐵臣等，及台灣畫家陳澄波、李梅樹、顏水龍等人作品。透過油畫、版畫、水彩、素描、書信與文獻，勾勒近代台灣美術的跨文化發展。

記者下午步入紀念館，三峽區的國小正在戶外教學，有老師正講解「礦工畫家」洪瑞麟的畫作；成福國小教導主任謝基煌則指導學生欣賞立石鐵臣的百號油畫大作「身邊，由秋至冬」。這是自日本法政大學跨海借展，也是該畫作首度出國展出。

立石鐵臣右手繪製油畫，左手創作版畫。館方說，他深入民間探訪後，以敏銳且獨到的眼光觀察，透過版畫刻繪台灣本地的風土與民情。此次展出日治時期他為民俗研究刊物「民俗台灣」繪製的封面插圖，展現民國20、30年代台灣人物樣貌、生活用品等。

紀念館執行長李景文告訴中央社記者，除展出立石鐵臣畫作外，也展出享有盛名的日籍版畫家及裝幀設計家恩地孝四郎作品。包括4幅1921年來台灣繪製的油畫，及2幅1930年代創作的版畫，都是取材於台灣的作品。

其中，版畫「台北東門」與「台南孔子廟後門」是向恩地孝四郎的姐姐恩地加壽惠之孫輩借展。

目前住在日本兵庫縣的伊東優里，是加壽惠的孫女，她今天下午特地到紀念館，參觀展出的版畫與其他作品。當館方秀出恩地孝四郎的父親恩地轍，也就是伊東優里的曾祖父老照片時，她既感動又驚喜，一直拍照紀念。

該張照片是北白川宮能久親王，於1895年5月31日率日軍登陸台灣貢寮澳底時所攝影，目前由國立台灣歷史博物館典藏。

伊東優里告訴記者，很高興看見版畫作品在台灣重新裱褙展出，促進台日藝術文化交流。也希望館方蒐集的系列恩地孝四郎的相關文史資料，可以提供她珍藏。

畫作 畫家 紀念館

延伸閱讀

新北市美術館開啟市民美學新頁 董事長劉和然：在地與世界交匯的全民藝術平台

「2025春遊三鶯」5月登場 花藝、茶席、咖啡香繚繞陶博館

新北市美術館盛大開館 即日至6月30日免費入館

新北市美術館開啟市民美學新頁 董事長劉和然：在地與世界交匯的全民藝術平台

相關新聞

遇「照服蟑螂」生活頓失協助 北市議員籲居服員須有良民證

台北市老人人口增加，居家照服員需求也激增。議員陳宥丞指出，近年出現不良居服員詐財，甚至有「長照蟑螂」詐領服務費，質疑為何...

喊話賴清德屏棄選舉思維治國 侯友宜：說我該說的話

賴清德總統今日出席新北產業園區活動，新北市長侯友宜藉此機會公開表達對中央政策的三點期待與建議。下午出席活動時，被詢問是因...

食品自動販賣機稽查大多查「夾娃娃機」 北市議員憂有食安漏洞

新型食品自動販賣機成長快速，北市議員何孟樺指出，近2年衛生局僅稽查食品自動販賣機66次，其中「真正的」食品自動販賣機僅有...

王大陸涉案起訴 北市社會局替代役工作曝光：不會接觸機密公文

33歲藝人王大陸涉逃兵役等案，今年3月入伍服役，服一年替代役，完成1個月軍事訓練，分發至北市社會局社工科，協助處理公文、...

爆「離職潮」？北市青年局：有更好生涯規畫都支持

台北市青年局去年6月1日成立，以協助青年多元參與、職涯發展、國際接軌為目標，陪伴青年實現自我。市議員趙怡翔指出，從去年6...

亂丟垃圾包注意 新北AI動態辨識抓包準確率達九成

亂丟垃圾包事件時有所聞，新北市環保局在全市部署1176組監視器，去年底更在11區100處地點新增設147組線上供電監視器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。